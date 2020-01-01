Dolomite (DOLO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dolomite (DOLO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dolomite (DOLO) teave Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Ametlik veebisait: https://dolomite.io/ Valge raamat: https://docs.dolomite.io Plokiahela Explorer: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Ostke DOLO kohe!

Dolomite (DOLO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dolomite (DOLO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.37M $ 52.37M $ 52.37M Koguvaru: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ringlev varu: $ 264.89M $ 264.89M $ 264.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 197.70M $ 197.70M $ 197.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.30422 $ 0.30422 $ 0.30422 Kõigi aegade madalaim: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Praegune hind: $ 0.1977 $ 0.1977 $ 0.1977 Lisateave Dolomite (DOLO) hinna kohta

Dolomite (DOLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dolomite (DOLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOLO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOLO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOLO tokeni tokenoomikat, avastage DOLO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOLO Kas olete huvitatud Dolomite (DOLO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOLO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOLO MEXC-ist osta!

Dolomite (DOLO) hinna ajalugu DOLO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOLO hinna ajalugu kohe!

DOLO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOLO võiks suunduda? Meie DOLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOLO tokeni hinna ennustust kohe!

