Donablock logo

Donablock hind(DOBO)

1 DOBO/USD reaalajas hind:

$0.05192
$0.05192$0.05192
+0.03%1D
USD
Donablock (DOBO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:04:43 (UTC+8)

Donablock (DOBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05178
$ 0.05178$ 0.05178
24 h madal
$ 0.05202
$ 0.05202$ 0.05202
24 h kõrge

$ 0.05178
$ 0.05178$ 0.05178

$ 0.05202
$ 0.05202$ 0.05202

+0.05%

+0.03%

+0.19%

+0.19%

Donablock (DOBO) reaalajas hind on $ 0.05192. Viimase 24 tunni jooksul DOBO kaubeldud madalaim $ 0.05178 ja kõrgeim $ 0.05202 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOBOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on DOBO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Donablock (DOBO) – turuteave

$ 50.94K
$ 50.94K$ 50.94K

$ 103.84M
$ 103.84M$ 103.84M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Donablock praegune turukapitalisatsioon on -- $ 50.94K 24 tunnise kauplemismahuga. DOBO ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Donablock (DOBO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Donablock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000156+0.03%
30 päeva$ +0.00005+0.09%
60 päeva$ +0.00067+1.30%
90 päeva$ +0.00077+1.50%
Donablock Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOBO muutuse $ +0.0000156 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Donablock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00005 (+0.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Donablock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOBO $ +0.00067 (+1.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Donablock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00077 (+1.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Donablock (DOBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Donablock hinnaajaloo lehte.

Mis on Donablock (DOBO)

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Donablock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Donablock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOBO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Donablock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Donablock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Donablock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Donablock (DOBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Donablock (DOBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Donablock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Donablock hinna ennustust kohe!

Donablock (DOBO) tokenoomika

Donablock (DOBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Donablock (DOBO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Donablock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Donablock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOBO kohalike valuutade suhtes

1 Donablock(DOBO)/VND
1,366.2748
1 Donablock(DOBO)/AUD
A$0.0789184
1 Donablock(DOBO)/GBP
0.0379016
1 Donablock(DOBO)/EUR
0.044132
1 Donablock(DOBO)/USD
$0.05192
1 Donablock(DOBO)/MYR
RM0.2185832
1 Donablock(DOBO)/TRY
2.1178168
1 Donablock(DOBO)/JPY
¥7.63224
1 Donablock(DOBO)/ARS
ARS$67.3407592
1 Donablock(DOBO)/RUB
4.1385432
1 Donablock(DOBO)/INR
4.5435192
1 Donablock(DOBO)/IDR
Rp837.4192376
1 Donablock(DOBO)/KRW
72.1106496
1 Donablock(DOBO)/PHP
2.936076
1 Donablock(DOBO)/EGP
￡E.2.5056592
1 Donablock(DOBO)/BRL
R$0.280368
1 Donablock(DOBO)/CAD
C$0.0716496
1 Donablock(DOBO)/BDT
6.3051648
1 Donablock(DOBO)/NGN
79.6317808
1 Donablock(DOBO)/UAH
2.1396232
1 Donablock(DOBO)/VES
Bs7.0092
1 Donablock(DOBO)/CLP
$50.05088
1 Donablock(DOBO)/PKR
Rs14.7078976
1 Donablock(DOBO)/KZT
28.1100072
1 Donablock(DOBO)/THB
฿1.677016
1 Donablock(DOBO)/TWD
NT$1.5591576
1 Donablock(DOBO)/AED
د.إ0.1905464
1 Donablock(DOBO)/CHF
Fr0.041536
1 Donablock(DOBO)/HKD
HK$0.4060144
1 Donablock(DOBO)/AMD
֏19.8469392
1 Donablock(DOBO)/MAD
.د.م0.4667608
1 Donablock(DOBO)/MXN
$0.9797304
1 Donablock(DOBO)/PLN
0.1889888
1 Donablock(DOBO)/RON
лв0.2242944
1 Donablock(DOBO)/SEK
kr0.495836
1 Donablock(DOBO)/BGN
лв0.0867064
1 Donablock(DOBO)/HUF
Ft17.528192
1 Donablock(DOBO)/CZK
1.085128
1 Donablock(DOBO)/KWD
د.ك0.0158356
1 Donablock(DOBO)/ILS
0.1749704
1 Donablock(DOBO)/NOK
kr0.5290648
1 Donablock(DOBO)/NZD
$0.0872256

Donablock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Donablock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Donablock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Donablock kohta

Kui palju on Donablock (DOBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOBO hind USD on 0.05192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOBO/USD hind?
Praegune hind DOBO/USD on $ 0.05192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Donablock turukapitalisatsioon?
DOBO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOBO ringlev varu?
DOBO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOBO (ATH) hind?
DOBO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DOBO madalaim (ATL) hind?
DOBO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DOBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOBO kauplemismaht on $ 50.94K USD.
Kas DOBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOBO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:04:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DOBO/USD kalkulaator

Summa

DOBO
DOBO
USD
USD

1 DOBO = 0.05192 USD

Kauplemine: DOBO

DOBOUSDT
$0.05192
$0.05192$0.05192
-0.01%

