Donablock (DOBO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Donablock (DOBO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Donablock (DOBO) teave

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Ametlik veebisait:
https://www.dona-box.com/
Valge raamat:
https://wpen.donablock.io/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6

Donablock (DOBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Donablock (DOBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 103.68M
$ 103.68M$ 103.68M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.322
$ 0.322$ 0.322
Kõigi aegade madalaim:
--
----
Praegune hind:
$ 0.05184
$ 0.05184$ 0.05184

Donablock (DOBO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Donablock (DOBO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DOBO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DOBO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DOBO tokeni tokenoomikat, avastage DOBO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOBO

Kas olete huvitatud Donablock (DOBO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOBO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Donablock (DOBO) hinna ajalugu

DOBO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DOBO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DOBO võiks suunduda? Meie DOBO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.