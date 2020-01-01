Donablock (DOBO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Donablock (DOBO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Donablock (DOBO) teave Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Ametlik veebisait: https://www.dona-box.com/ Valge raamat: https://wpen.donablock.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Ostke DOBO kohe!

Donablock (DOBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Donablock (DOBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.68M $ 103.68M $ 103.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.05184 $ 0.05184 $ 0.05184 Lisateave Donablock (DOBO) hinna kohta

Donablock (DOBO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Donablock (DOBO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOBO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOBO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOBO tokeni tokenoomikat, avastage DOBO tokeni reaalajas hinda!

