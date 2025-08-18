Rohkem infot DHN

Dohrnii hind(DHN)

$3.795
-0.10%1D
Dohrnii (DHN) reaalajas hinnagraafik
Dohrnii (DHN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.767
24 h madal
$ 3.805
24 h kõrge

$ 3.767
$ 3.805
$ 55.73754618741059
$ 0
+0.02%

-0.10%

+0.58%

+0.58%

Dohrnii (DHN) reaalajas hind on $ 3.8. Viimase 24 tunni jooksul DHN kaubeldud madalaim $ 3.767 ja kõrgeim $ 3.805 näitab aktiivset turu volatiivsust. DHNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.73754618741059 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DHN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dohrnii (DHN) – turuteave

No.493

$ 64.89M
$ 38.41K
$ 1.41B
17.08M
372,000,000
372,000,000
4.59%

ETH

Dohrnii praegune turukapitalisatsioon on $ 64.89M $ 38.41K 24 tunnise kauplemismahuga. DHN ringlev varu on 17.08M, mille koguvaru on 372000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.41B.

Dohrnii (DHN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dohrnii tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0038-0.10%
30 päeva$ +0.785+26.03%
60 päeva$ +1.38+57.02%
90 päeva$ +1.194+45.81%
Dohrnii Hinnamuutus täna

Täna registreeris DHN muutuse $ -0.0038 (-0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dohrnii 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.785 (+26.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dohrnii 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DHN $ +1.38 (+57.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dohrnii 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.194 (+45.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dohrnii (DHN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dohrnii hinnaajaloo lehte.

Mis on Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dohrnii investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida DHN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dohrnii kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dohrnii ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dohrnii hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dohrnii (DHN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dohrnii (DHN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dohrnii nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dohrnii hinna ennustust kohe!

Dohrnii (DHN) tokenoomika

Dohrnii (DHN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DHN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dohrnii (DHN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dohrnii osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dohrnii osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DHN kohalike valuutade suhtes

1 Dohrnii(DHN)/VND
99,997
1 Dohrnii(DHN)/AUD
A$5.776
1 Dohrnii(DHN)/GBP
2.774
1 Dohrnii(DHN)/EUR
3.23
1 Dohrnii(DHN)/USD
$3.8
1 Dohrnii(DHN)/MYR
RM15.998
1 Dohrnii(DHN)/TRY
155.002
1 Dohrnii(DHN)/JPY
¥558.6
1 Dohrnii(DHN)/ARS
ARS$4,928.638
1 Dohrnii(DHN)/RUB
302.898
1 Dohrnii(DHN)/INR
332.538
1 Dohrnii(DHN)/IDR
Rp61,290.314
1 Dohrnii(DHN)/KRW
5,277.744
1 Dohrnii(DHN)/PHP
214.89
1 Dohrnii(DHN)/EGP
￡E.183.388
1 Dohrnii(DHN)/BRL
R$20.52
1 Dohrnii(DHN)/CAD
C$5.244
1 Dohrnii(DHN)/BDT
461.472
1 Dohrnii(DHN)/NGN
5,828.212
1 Dohrnii(DHN)/UAH
156.598
1 Dohrnii(DHN)/VES
Bs513
1 Dohrnii(DHN)/CLP
$3,663.2
1 Dohrnii(DHN)/PKR
Rs1,076.464
1 Dohrnii(DHN)/KZT
2,057.358
1 Dohrnii(DHN)/THB
฿122.74
1 Dohrnii(DHN)/TWD
NT$114.114
1 Dohrnii(DHN)/AED
د.إ13.946
1 Dohrnii(DHN)/CHF
Fr3.04
1 Dohrnii(DHN)/HKD
HK$29.716
1 Dohrnii(DHN)/AMD
֏1,452.588
1 Dohrnii(DHN)/MAD
.د.م34.162
1 Dohrnii(DHN)/MXN
$71.706
1 Dohrnii(DHN)/PLN
13.832
1 Dohrnii(DHN)/RON
лв16.416
1 Dohrnii(DHN)/SEK
kr36.29
1 Dohrnii(DHN)/BGN
лв6.346
1 Dohrnii(DHN)/HUF
Ft1,282.88
1 Dohrnii(DHN)/CZK
79.42
1 Dohrnii(DHN)/KWD
د.ك1.159
1 Dohrnii(DHN)/ILS
12.806
1 Dohrnii(DHN)/NOK
kr38.722
1 Dohrnii(DHN)/NZD
$6.384

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dohrnii kohta

Kui palju on Dohrnii (DHN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DHN hind USD on 3.8 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DHN/USD hind?
Praegune hind DHN/USD on $ 3.8. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dohrnii turukapitalisatsioon?
DHN turukapitalisatsioon on $ 64.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DHN ringlev varu?
DHN ringlev varu on 17.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DHN (ATH) hind?
DHN saavutab ATH hinna summas 55.73754618741059 USD.
Mis oli kõigi aegade DHN madalaim (ATL) hind?
DHN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DHN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DHN kauplemismaht on $ 38.41K USD.
Kas DHN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DHN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DHN hinna ennustust.
Dohrnii (DHN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
