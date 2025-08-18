Dohrnii (DHN) reaalajas hind on $ 3.8. Viimase 24 tunni jooksul DHN kaubeldud madalaim $ 3.767 ja kõrgeim $ 3.805 näitab aktiivset turu volatiivsust. DHNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.73754618741059 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DHN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dohrnii (DHN) – turuteave
No.493
$ 64.89M
$ 64.89M$ 64.89M
$ 38.41K
$ 38.41K$ 38.41K
$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B
17.08M
17.08M 17.08M
372,000,000
372,000,000 372,000,000
372,000,000
372,000,000 372,000,000
4.59%
ETH
Dohrnii praegune turukapitalisatsioon on $ 64.89M$ 38.41K 24 tunnise kauplemismahuga. DHN ringlev varu on 17.08M, mille koguvaru on 372000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.41B.
Dohrnii (DHN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dohrnii tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0038
-0.10%
30 päeva
$ +0.785
+26.03%
60 päeva
$ +1.38
+57.02%
90 päeva
$ +1.194
+45.81%
Dohrnii Hinnamuutus täna
Täna registreeris DHN muutuse $ -0.0038 (-0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dohrnii 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.785 (+26.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dohrnii 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DHN $ +1.38 (+57.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dohrnii 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.194 (+45.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dohrnii (DHN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.
Dohrnii on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dohrnii investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DHN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dohrnii kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dohrnii ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dohrnii hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dohrnii (DHN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dohrnii (DHN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dohrnii nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dohrnii (DHN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DHN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dohrnii (DHN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dohrnii osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dohrnii osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.