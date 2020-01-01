Dohrnii (DHN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dohrnii (DHN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dohrnii (DHN) teave Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Ametlik veebisait: https://dohrnii.io/ Valge raamat: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Ostke DHN kohe!

Dohrnii (DHN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dohrnii (DHN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.49M Koguvaru: $ 372.00M Ringlev varu: $ 17.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25B Kõigi aegade kõrgeim: $ 60 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 3.367 Lisateave Dohrnii (DHN) hinna kohta

Dohrnii (DHN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dohrnii (DHN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DHN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DHN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DHN tokeni tokenoomikat, avastage DHN tokeni reaalajas hinda!

Dohrnii (DHN) hinna ajalugu DHN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DHN hinna ajalugu kohe!

DHN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DHN võiks suunduda? Meie DHN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DHN tokeni hinna ennustust kohe!

