Decentrawood (DEOD) reaalajas hind on $ 0.006786. Viimase 24 tunni jooksul DEOD kaubeldud madalaim $ 0.006701 ja kõrgeim $ 0.00688 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.024220648368399503 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000547075562183489.
Lüliajalise tootluse osas on DEOD muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decentrawood (DEOD) – turuteave
No.1653
$ 3.21M
$ 3.21M
$ 90.24K
$ 90.24K
$ 13.57M
$ 13.57M
472.77M
472.77M
2,000,000,000
2,000,000,000
472,774,551.3110011
472,774,551.3110011
23.63%
MATIC
Decentrawood praegune turukapitalisatsioon on $ 3.21M$ 90.24K 24 tunnise kauplemismahuga. DEOD ringlev varu on 472.77M, mille koguvaru on 472774551.3110011. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.57M.
Decentrawood (DEOD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decentrawood tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005887
-0.86%
30 päeva
$ -0.003713
-35.37%
60 päeva
$ +0.004711
+227.03%
90 päeva
$ +0.004063
+149.21%
Decentrawood Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEOD muutuse $ -0.00005887 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decentrawood 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003713 (-35.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decentrawood 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEOD $ +0.004711 (+227.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decentrawood 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004063 (+149.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Decentrawood (DEOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.
Decentrawood on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decentrawood investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Decentrawood kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decentrawood ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Decentrawood hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decentrawood (DEOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decentrawood (DEOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decentrawood nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decentrawood (DEOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decentrawood (DEOD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Decentrawood osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decentrawood osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.