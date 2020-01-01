Decentrawood (DEOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Decentrawood (DEOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Decentrawood (DEOD) teave This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Ametlik veebisait: https://www.decentrawood.com/ Valge raamat: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Ostke DEOD kohe!

Decentrawood (DEOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Decentrawood (DEOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.79M Koguvaru: $ 473.69M Ringlev varu: $ 473.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0149 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000547075562183489 Praegune hind: $ 0.005894 Lisateave Decentrawood (DEOD) hinna kohta

Decentrawood (DEOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Decentrawood (DEOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEOD tokeni tokenoomikat, avastage DEOD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEOD Kas olete huvitatud Decentrawood (DEOD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEOD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEOD MEXC-ist osta!

Decentrawood (DEOD) hinna ajalugu DEOD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEOD hinna ajalugu kohe!

DEOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEOD võiks suunduda? Meie DEOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEOD tokeni hinna ennustust kohe!

