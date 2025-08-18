DeFinity Markets (DEFX) reaalajas hind on $ 0.02779. Viimase 24 tunni jooksul DEFX kaubeldud madalaim $ 0.02376 ja kõrgeim $ 0.03625 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7922645368044652 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001196147812766748.
Lüliajalise tootluse osas on DEFX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -15.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DeFinity Markets (DEFX) – turuteave
DeFinity Markets praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.77K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.77M.
DeFinity Markets (DEFX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DeFinity Markets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01405
-33.59%
60 päeva
$ -0.00467
-14.39%
90 päeva
$ -0.01355
-32.78%
DeFinity Markets Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEFX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DeFinity Markets 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01405 (-33.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DeFinity Markets 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFX $ -0.00467 (-14.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DeFinity Markets 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01355 (-32.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DeFinity Markets (DEFX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.
DeFinity Markets hinna ennustus (USD)
Kui palju on DeFinity Markets (DEFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFinity Markets (DEFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFinity Markets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.