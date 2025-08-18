Rohkem infot DEFX

DeFinity Markets hind(DEFX)

1 DEFX/USD reaalajas hind:

0.00%1D
USD
DeFinity Markets (DEFX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:03:39 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.03625
$ 0.03625$ 0.03625
24 h kõrge

0.00%

0.00%

-15.82%

-15.82%

DeFinity Markets (DEFX) reaalajas hind on $ 0.02779. Viimase 24 tunni jooksul DEFX kaubeldud madalaim $ 0.02376 ja kõrgeim $ 0.03625 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7922645368044652 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001196147812766748.

Lüliajalise tootluse osas on DEFX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -15.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeFinity Markets (DEFX) – turuteave

No.6523

0.00%

ETH

DeFinity Markets praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.77K 24 tunnise kauplemismahuga. DEFX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.77M.

DeFinity Markets (DEFX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeFinity Markets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.01405-33.59%
60 päeva$ -0.00467-14.39%
90 päeva$ -0.01355-32.78%
DeFinity Markets Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEFX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeFinity Markets 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01405 (-33.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeFinity Markets 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEFX $ -0.00467 (-14.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeFinity Markets 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01355 (-32.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeFinity Markets (DEFX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeFinity Markets hinnaajaloo lehte.

Mis on DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeFinity Markets investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEFX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeFinity Markets kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeFinity Markets ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeFinity Markets hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeFinity Markets (DEFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeFinity Markets (DEFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeFinity Markets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeFinity Markets hinna ennustust kohe!

DeFinity Markets (DEFX) tokenoomika

DeFinity Markets (DEFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeFinity Markets (DEFX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeFinity Markets osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeFinity Markets osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEFX kohalike valuutade suhtes

DeFinity Markets ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeFinity Markets võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeFinity Markets ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeFinity Markets kohta

Kui palju on DeFinity Markets (DEFX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEFX hind USD on 0.02779 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEFX/USD hind?
Praegune hind DEFX/USD on $ 0.02779. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeFinity Markets turukapitalisatsioon?
DEFX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEFX ringlev varu?
DEFX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEFX (ATH) hind?
DEFX saavutab ATH hinna summas 1.7922645368044652 USD.
Mis oli kõigi aegade DEFX madalaim (ATL) hind?
DEFX nägi ATL hinda summas 0.001196147812766748 USD.
Milline on DEFX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEFX kauplemismaht on $ 2.77K USD.
Kas DEFX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEFX hinna ennustust.
DeFinity Markets (DEFX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

