DeFinity Markets (DEFX) teave A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Ametlik veebisait: https://definity.network/ Valge raamat: https://definity.network/lightpaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Ostke DEFX kohe!

DeFinity Markets (DEFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeFinity Markets (DEFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Praegune hind: $ 0.022 $ 0.022 $ 0.022 Lisateave DeFinity Markets (DEFX) hinna kohta

DeFinity Markets (DEFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeFinity Markets (DEFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEFX tokeni tokenoomikat, avastage DEFX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEFX Kas olete huvitatud DeFinity Markets (DEFX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEFX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEFX MEXC-ist osta!

DeFinity Markets (DEFX) hinna ajalugu DEFX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEFX hinna ajalugu kohe!

DEFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEFX võiks suunduda? Meie DEFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEFX tokeni hinna ennustust kohe!

