DeepBook logo

DeepBook hind(DEEP)

1 DEEP/USD reaalajas hind:

$0.170099
$0.170099$0.170099
-2.18%1D
USD
DeepBook (DEEP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:46:59 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.167698
$ 0.167698$ 0.167698
24 h madal
$ 0.174807
$ 0.174807$ 0.174807
24 h kõrge

$ 0.167698
$ 0.167698$ 0.167698

$ 0.174807
$ 0.174807$ 0.174807

$ 0.34355096308425953
$ 0.34355096308425953$ 0.34355096308425953

$ 0.010748527064621403
$ 0.010748527064621403$ 0.010748527064621403

+0.28%

-2.18%

+7.42%

+7.42%

DeepBook (DEEP) reaalajas hind on $ 0.170079. Viimase 24 tunni jooksul DEEP kaubeldud madalaim $ 0.167698 ja kõrgeim $ 0.174807 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEEPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.34355096308425953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010748527064621403.

Lüliajalise tootluse osas on DEEP muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -2.18% 24 tunni vältel +7.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeepBook (DEEP) – turuteave

No.111

$ 583.37M
$ 583.37M$ 583.37M

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B

3.43B
3.43B 3.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

34.30%

0.01%

SUI

DeepBook praegune turukapitalisatsioon on $ 583.37M $ 2.37M 24 tunnise kauplemismahuga. DEEP ringlev varu on 3.43B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.70B.

DeepBook (DEEP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeepBook tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0037908-2.18%
30 päeva$ -0.015948-8.58%
60 päeva$ +0.037269+28.06%
90 päeva$ -0.01432-7.77%
DeepBook Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEEP muutuse $ -0.0037908 (-2.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeepBook 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.015948 (-8.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeepBook 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEEP $ +0.037269 (+28.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeepBook 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01432 (-7.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeepBook (DEEP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeepBook hinnaajaloo lehte.

Mis on DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeepBook investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEEP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeepBook kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeepBook ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeepBook hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeepBook (DEEP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeepBook (DEEP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeepBook nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeepBook hinna ennustust kohe!

DeepBook (DEEP) tokenoomika

DeepBook (DEEP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEEP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeepBook (DEEP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeepBook osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeepBook osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEEP kohalike valuutade suhtes

1 DeepBook(DEEP)/VND
4,475.628885
1 DeepBook(DEEP)/AUD
A$0.26022087
1 DeepBook(DEEP)/GBP
0.12415767
1 DeepBook(DEEP)/EUR
0.14456715
1 DeepBook(DEEP)/USD
$0.170079
1 DeepBook(DEEP)/MYR
RM0.71603259
1 DeepBook(DEEP)/TRY
6.94772715
1 DeepBook(DEEP)/JPY
¥25.001613
1 DeepBook(DEEP)/ARS
ARS$220.30843107
1 DeepBook(DEEP)/RUB
13.54509156
1 DeepBook(DEEP)/INR
14.88361329
1 DeepBook(DEEP)/IDR
Rp2,743.20929337
1 DeepBook(DEEP)/KRW
236.21932152
1 DeepBook(DEEP)/PHP
9.61796745
1 DeepBook(DEEP)/EGP
￡E.8.19950859
1 DeepBook(DEEP)/BRL
R$0.9184266
1 DeepBook(DEEP)/CAD
C$0.23470902
1 DeepBook(DEEP)/BDT
20.65439376
1 DeepBook(DEEP)/NGN
260.85696546
1 DeepBook(DEEP)/UAH
7.00895559
1 DeepBook(DEEP)/VES
Bs22.960665
1 DeepBook(DEEP)/CLP
$163.956156
1 DeepBook(DEEP)/PKR
Rs48.17997912
1 DeepBook(DEEP)/KZT
92.08247139
1 DeepBook(DEEP)/THB
฿5.49865407
1 DeepBook(DEEP)/TWD
NT$5.10747237
1 DeepBook(DEEP)/AED
د.إ0.62418993
1 DeepBook(DEEP)/CHF
Fr0.1360632
1 DeepBook(DEEP)/HKD
HK$1.33001778
1 DeepBook(DEEP)/AMD
֏65.01439854
1 DeepBook(DEEP)/MAD
.د.م1.52901021
1 DeepBook(DEEP)/MXN
$3.18387888
1 DeepBook(DEEP)/PLN
0.61738677
1 DeepBook(DEEP)/RON
лв0.73474128
1 DeepBook(DEEP)/SEK
kr1.62255366
1 DeepBook(DEEP)/BGN
лв0.28403193
1 DeepBook(DEEP)/HUF
Ft57.38125302
1 DeepBook(DEEP)/CZK
3.55295031
1 DeepBook(DEEP)/KWD
د.ك0.051874095
1 DeepBook(DEEP)/ILS
0.57316623
1 DeepBook(DEEP)/NOK
kr1.72800264
1 DeepBook(DEEP)/NZD
$0.28573272

DeepBook ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeepBook võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeepBook ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeepBook kohta

Kui palju on DeepBook (DEEP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEEP hind USD on 0.170079 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEEP/USD hind?
Praegune hind DEEP/USD on $ 0.170079. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeepBook turukapitalisatsioon?
DEEP turukapitalisatsioon on $ 583.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEEP ringlev varu?
DEEP ringlev varu on 3.43B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEEP (ATH) hind?
DEEP saavutab ATH hinna summas 0.34355096308425953 USD.
Mis oli kõigi aegade DEEP madalaim (ATL) hind?
DEEP nägi ATL hinda summas 0.010748527064621403 USD.
Milline on DEEP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEEP kauplemismaht on $ 2.37M USD.
Kas DEEP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEEP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEEP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:46:59 (UTC+8)

DeepBook (DEEP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 DEEP = 0.170079 USD

