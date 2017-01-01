DAO Maker (DAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DAO Maker (DAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DAO Maker (DAO) teave DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Ametlik veebisait: https://daomaker.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Ostke DAO kohe!

DAO Maker (DAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DAO Maker (DAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.88M $ 23.88M $ 23.88M Koguvaru: $ 278.36M $ 278.36M $ 278.36M Ringlev varu: $ 202.55M $ 202.55M $ 202.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.82M $ 32.82M $ 32.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Praegune hind: $ 0.1179 $ 0.1179 $ 0.1179 Lisateave DAO Maker (DAO) hinna kohta

DAO Maker (DAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DAO Maker (DAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAO tokeni tokenoomikat, avastage DAO tokeni reaalajas hinda!

