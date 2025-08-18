Mis on Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Constellation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Constellation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Constellation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Constellation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Constellation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Constellation (DAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Constellation (DAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Constellation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Constellation hinna ennustust kohe!

Constellation (DAG) tokenoomika

Constellation (DAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Constellation (DAG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Constellation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Constellation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DAG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Constellation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Constellation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Constellation kohta Kui palju on Constellation (DAG) tänapäeval väärt? Reaalajas DAG hind USD on 0.0391 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAG/USD hind? $ 0.0391 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Constellation turukapitalisatsioon? DAG turukapitalisatsioon on $ 112.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAG ringlev varu? DAG ringlev varu on 2.87B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAG (ATH) hind? DAG saavutab ATH hinna summas 0.46243835 USD . Mis oli kõigi aegade DAG madalaim (ATL) hind? DAG nägi ATL hinda summas 0.000896775299386 USD . Milline on DAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAG kauplemismaht on $ 197.02K USD . Kas DAG sel aastal kõrgemale ka suundub? DAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAG hinna ennustust

Constellation (DAG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.