Constellation (DAG) reaalajas hind on $ 0.0391. Viimase 24 tunni jooksul DAG kaubeldud madalaim $ 0.03495 ja kõrgeim $ 0.04346 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.46243835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000896775299386.
Lüliajalise tootluse osas on DAG muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel +9.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Constellation (DAG) – turuteave
No.345
$ 112.35M
$ 112.35M
$ 197.02K
$ 197.02K
$ 117.45M
$ 117.45M
2.87B
2.87B
3,003,804,388
3,003,804,388
DAG
Constellation praegune turukapitalisatsioon on $ 112.35M$ 197.02K 24 tunnise kauplemismahuga. DAG ringlev varu on 2.87B, mille koguvaru on 3003804388. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Constellation (DAG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Constellation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003176
+0.82%
30 päeva
$ +0.00344
+9.64%
60 päeva
$ +0.00596
+17.98%
90 päeva
$ -0.00522
-11.78%
Constellation Hinnamuutus täna
Täna registreeris DAG muutuse $ +0.0003176 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Constellation 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00344 (+9.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Constellation 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAG $ +0.00596 (+17.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Constellation 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00522 (-11.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Constellation (DAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).
Constellation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Constellation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Constellation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Constellation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Constellation hinna ennustus (USD)
Kui palju on Constellation (DAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Constellation (DAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Constellation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Constellation (DAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Constellation (DAG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Constellation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Constellation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
