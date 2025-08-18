Rohkem infot DAG

DAG Hinnainfo

DAG Ametlik veebisait

DAG Tokenoomika

DAG Hinnaprognoos

DAG Ajalugu

DAG – ostujuhend

DAG-usaldusraha valuutakonverter

DAG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Constellation logo

Constellation hind(DAG)

1 DAG/USD reaalajas hind:

$0.03905
$0.03905$0.03905
+0.82%1D
USD
Constellation (DAG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:17:56 (UTC+8)

Constellation (DAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03495
$ 0.03495$ 0.03495
24 h madal
$ 0.04346
$ 0.04346$ 0.04346
24 h kõrge

$ 0.03495
$ 0.03495$ 0.03495

$ 0.04346
$ 0.04346$ 0.04346

$ 0.46243835
$ 0.46243835$ 0.46243835

$ 0.000896775299386
$ 0.000896775299386$ 0.000896775299386

+0.59%

+0.82%

+9.46%

+9.46%

Constellation (DAG) reaalajas hind on $ 0.0391. Viimase 24 tunni jooksul DAG kaubeldud madalaim $ 0.03495 ja kõrgeim $ 0.04346 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.46243835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000896775299386.

Lüliajalise tootluse osas on DAG muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel +9.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Constellation (DAG) – turuteave

No.345

$ 112.35M
$ 112.35M$ 112.35M

$ 197.02K
$ 197.02K$ 197.02K

$ 117.45M
$ 117.45M$ 117.45M

2.87B
2.87B 2.87B

3,003,804,388
3,003,804,388 3,003,804,388

DAG

Constellation praegune turukapitalisatsioon on $ 112.35M $ 197.02K 24 tunnise kauplemismahuga. DAG ringlev varu on 2.87B, mille koguvaru on 3003804388. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Constellation (DAG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Constellation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003176+0.82%
30 päeva$ +0.00344+9.64%
60 päeva$ +0.00596+17.98%
90 päeva$ -0.00522-11.78%
Constellation Hinnamuutus täna

Täna registreeris DAG muutuse $ +0.0003176 (+0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Constellation 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00344 (+9.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Constellation 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAG $ +0.00596 (+17.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Constellation 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00522 (-11.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Constellation (DAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Constellation hinnaajaloo lehte.

Mis on Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Constellation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Constellation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Constellation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Constellation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Constellation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Constellation (DAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Constellation (DAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Constellation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Constellation hinna ennustust kohe!

Constellation (DAG) tokenoomika

Constellation (DAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Constellation (DAG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Constellation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Constellation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DAG kohalike valuutade suhtes

1 Constellation(DAG)/VND
1,028.9165
1 Constellation(DAG)/AUD
A$0.059432
1 Constellation(DAG)/GBP
0.028543
1 Constellation(DAG)/EUR
0.033235
1 Constellation(DAG)/USD
$0.0391
1 Constellation(DAG)/MYR
RM0.164611
1 Constellation(DAG)/TRY
1.594889
1 Constellation(DAG)/JPY
¥5.7477
1 Constellation(DAG)/ARS
ARS$50.713091
1 Constellation(DAG)/RUB
3.116661
1 Constellation(DAG)/INR
3.421641
1 Constellation(DAG)/IDR
Rp630.645073
1 Constellation(DAG)/KRW
54.305208
1 Constellation(DAG)/PHP
2.211105
1 Constellation(DAG)/EGP
￡E.1.886966
1 Constellation(DAG)/BRL
R$0.21114
1 Constellation(DAG)/CAD
C$0.053958
1 Constellation(DAG)/BDT
4.748304
1 Constellation(DAG)/NGN
59.969234
1 Constellation(DAG)/UAH
1.611311
1 Constellation(DAG)/VES
Bs5.2785
1 Constellation(DAG)/CLP
$37.6924
1 Constellation(DAG)/PKR
Rs11.076248
1 Constellation(DAG)/KZT
21.169131
1 Constellation(DAG)/THB
฿1.26293
1 Constellation(DAG)/TWD
NT$1.174173
1 Constellation(DAG)/AED
د.إ0.143497
1 Constellation(DAG)/CHF
Fr0.03128
1 Constellation(DAG)/HKD
HK$0.305762
1 Constellation(DAG)/AMD
֏14.946366
1 Constellation(DAG)/MAD
.د.م0.351509
1 Constellation(DAG)/MXN
$0.737817
1 Constellation(DAG)/PLN
0.142324
1 Constellation(DAG)/RON
лв0.168912
1 Constellation(DAG)/SEK
kr0.373405
1 Constellation(DAG)/BGN
лв0.065297
1 Constellation(DAG)/HUF
Ft13.20016
1 Constellation(DAG)/CZK
0.81719
1 Constellation(DAG)/KWD
د.ك0.0119255
1 Constellation(DAG)/ILS
0.131767
1 Constellation(DAG)/NOK
kr0.398429
1 Constellation(DAG)/NZD
$0.065688

Constellation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Constellation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Constellation ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Constellation kohta

Kui palju on Constellation (DAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAG hind USD on 0.0391 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAG/USD hind?
Praegune hind DAG/USD on $ 0.0391. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Constellation turukapitalisatsioon?
DAG turukapitalisatsioon on $ 112.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAG ringlev varu?
DAG ringlev varu on 2.87B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAG (ATH) hind?
DAG saavutab ATH hinna summas 0.46243835 USD.
Mis oli kõigi aegade DAG madalaim (ATL) hind?
DAG nägi ATL hinda summas 0.000896775299386 USD.
Milline on DAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAG kauplemismaht on $ 197.02K USD.
Kas DAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:17:56 (UTC+8)

Constellation (DAG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DAG/USD kalkulaator

Summa

DAG
DAG
USD
USD

1 DAG = 0.0391 USD

Kauplemine: DAG

DAGUSDT
$0.03905
$0.03905$0.03905
+0.69%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu