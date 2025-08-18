Rohkem infot ZEN

Horizen logo

Horizen hind(ZEN)

1 ZEN/USD reaalajas hind:

Horizen (ZEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:59:39 (UTC+8)

Horizen (ZEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.03%

-1.01%

-5.75%

-5.75%

Horizen (ZEN) reaalajas hind on $ 8.028. Viimase 24 tunni jooksul ZEN kaubeldud madalaim $ 7.917 ja kõrgeim $ 8.141 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 168.15416287 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.092439889907837.

Lüliajalise tootluse osas on ZEN muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -1.01% 24 tunni vältel -5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Horizen (ZEN) – turuteave

No.295

82.56%

NONE

Horizen praegune turukapitalisatsioon on $ 139.19M $ 640.93K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEN ringlev varu on 17.34M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.59M.

Horizen (ZEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Horizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.08192-1.01%
30 päeva$ -1.216-13.16%
60 päeva$ +0.024+0.29%
90 päeva$ -1.054-11.61%
Horizen Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEN muutuse $ -0.08192 (-1.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Horizen 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.216 (-13.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Horizen 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEN $ +0.024 (+0.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Horizen 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.054 (-11.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Horizen (ZEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Horizen hinnaajaloo lehte.

Mis on Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Horizen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Horizen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Horizen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Horizen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Horizen (ZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Horizen (ZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Horizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Horizen hinna ennustust kohe!

Horizen (ZEN) tokenoomika

Horizen (ZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Horizen (ZEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Horizen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Horizen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEN kohalike valuutade suhtes

1 Horizen(ZEN)/VND
211,256.82
1 Horizen(ZEN)/AUD
A$12.20256
1 Horizen(ZEN)/GBP
5.86044
1 Horizen(ZEN)/EUR
6.8238
1 Horizen(ZEN)/USD
$8.028
1 Horizen(ZEN)/MYR
RM33.79788
1 Horizen(ZEN)/TRY
327.46212
1 Horizen(ZEN)/JPY
¥1,180.116
1 Horizen(ZEN)/ARS
ARS$10,412.39628
1 Horizen(ZEN)/RUB
639.91188
1 Horizen(ZEN)/INR
702.53028
1 Horizen(ZEN)/IDR
Rp129,483.85284
1 Horizen(ZEN)/KRW
11,149.92864
1 Horizen(ZEN)/PHP
453.9834
1 Horizen(ZEN)/EGP
￡E.387.43128
1 Horizen(ZEN)/BRL
R$43.3512
1 Horizen(ZEN)/CAD
C$11.07864
1 Horizen(ZEN)/BDT
974.92032
1 Horizen(ZEN)/NGN
12,312.86472
1 Horizen(ZEN)/UAH
330.83388
1 Horizen(ZEN)/VES
Bs1,083.78
1 Horizen(ZEN)/CLP
$7,738.992
1 Horizen(ZEN)/PKR
Rs2,274.17184
1 Horizen(ZEN)/KZT
4,346.43948
1 Horizen(ZEN)/THB
฿260.02692
1 Horizen(ZEN)/TWD
NT$241.08084
1 Horizen(ZEN)/AED
د.إ29.46276
1 Horizen(ZEN)/CHF
Fr6.4224
1 Horizen(ZEN)/HKD
HK$62.77896
1 Horizen(ZEN)/AMD
֏3,068.78328
1 Horizen(ZEN)/MAD
.د.م72.17172
1 Horizen(ZEN)/MXN
$151.48836
1 Horizen(ZEN)/PLN
29.22192
1 Horizen(ZEN)/RON
лв34.68096
1 Horizen(ZEN)/SEK
kr76.6674
1 Horizen(ZEN)/BGN
лв13.40676
1 Horizen(ZEN)/HUF
Ft2,710.2528
1 Horizen(ZEN)/CZK
167.7852
1 Horizen(ZEN)/KWD
د.ك2.44854
1 Horizen(ZEN)/ILS
27.05436
1 Horizen(ZEN)/NOK
kr81.80532
1 Horizen(ZEN)/NZD
$13.48704

Horizen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Horizen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Horizen ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horizen kohta

Kui palju on Horizen (ZEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEN hind USD on 8.028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEN/USD hind?
Praegune hind ZEN/USD on $ 8.028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Horizen turukapitalisatsioon?
ZEN turukapitalisatsioon on $ 139.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEN ringlev varu?
ZEN ringlev varu on 17.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEN (ATH) hind?
ZEN saavutab ATH hinna summas 168.15416287 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEN madalaim (ATL) hind?
ZEN nägi ATL hinda summas 3.092439889907837 USD.
Milline on ZEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEN kauplemismaht on $ 640.93K USD.
Kas ZEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:59:39 (UTC+8)

Horizen (ZEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

