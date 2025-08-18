Horizen (ZEN) reaalajas hind on $ 8.028. Viimase 24 tunni jooksul ZEN kaubeldud madalaim $ 7.917 ja kõrgeim $ 8.141 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 168.15416287 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.092439889907837.
Lüliajalise tootluse osas on ZEN muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -1.01% 24 tunni vältel -5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Horizen (ZEN) – turuteave
No.295
$ 139.19M
$ 640.93K
$ 168.59M
17.34M
21,000,000
21,000,000
82.56%
NONE
Horizen praegune turukapitalisatsioon on $ 139.19M$ 640.93K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEN ringlev varu on 17.34M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.59M.
Horizen (ZEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Horizen tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.08192
-1.01%
30 päeva
$ -1.216
-13.16%
60 päeva
$ +0.024
+0.29%
90 päeva
$ -1.054
-11.61%
Horizen Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZEN muutuse $ -0.08192 (-1.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Horizen 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.216 (-13.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Horizen 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEN $ +0.024 (+0.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Horizen 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.054 (-11.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Horizen (ZEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
Horizen on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Horizen investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Horizen kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Horizen ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Horizen hinna ennustus (USD)
Kui palju on Horizen (ZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Horizen (ZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Horizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Horizen (ZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Horizen (ZEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Horizen osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Horizen osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
