Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Horizen (ZEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Horizen (ZEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Horizen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Horizen (ZEN) tokenoomika

Horizen (ZEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Horizen (ZEN) ostujuhend

ZEN kohalike valuutade suhtes

Horizen ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Horizen võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horizen kohta Kui palju on Horizen (ZEN) tänapäeval väärt? Reaalajas ZEN hind USD on 8.028 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZEN/USD hind? $ 8.028 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Horizen turukapitalisatsioon? ZEN turukapitalisatsioon on $ 139.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZEN ringlev varu? ZEN ringlev varu on 17.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEN (ATH) hind? ZEN saavutab ATH hinna summas 168.15416287 USD . Mis oli kõigi aegade ZEN madalaim (ATL) hind? ZEN nägi ATL hinda summas 3.092439889907837 USD . Milline on ZEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZEN kauplemismaht on $ 640.93K USD . Kas ZEN sel aastal kõrgemale ka suundub? ZEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEN hinna ennustust

Horizen (ZEN) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

