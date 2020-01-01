Constellation (DAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Constellation (DAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Constellation (DAG) teave Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Ametlik veebisait: https://www.constellationnetwork.io Plokiahela Explorer: https://mainnet.dagexplorer.io/ Ostke DAG kohe!

Constellation (DAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Constellation (DAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 109.16M $ 109.16M $ 109.16M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.11M $ 114.11M $ 114.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0979 $ 0.0979 $ 0.0979 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 Praegune hind: $ 0.03799 $ 0.03799 $ 0.03799 Lisateave Constellation (DAG) hinna kohta

Constellation (DAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Constellation (DAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAG tokeni tokenoomikat, avastage DAG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DAG Kas olete huvitatud Constellation (DAG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DAG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DAG MEXC-ist osta!

Constellation (DAG) hinna ajalugu DAG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DAG hinna ajalugu kohe!

DAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAG võiks suunduda? Meie DAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAG tokeni hinna ennustust kohe!

