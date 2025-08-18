Daddy Tate (DADDY) reaalajas hind on $ 0.03757. Viimase 24 tunni jooksul DADDY kaubeldud madalaim $ 0.0367 ja kõrgeim $ 0.03827 näitab aktiivset turu volatiivsust. DADDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2924734098553782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019893218377353056.
Lüliajalise tootluse osas on DADDY muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -7.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Daddy Tate (DADDY) – turuteave
No.849
$ 22.53M
$ 22.53M
$ 69.80K
$ 69.80K
$ 37.56M
$ 37.56M
599.64M
599.64M
999,689,062
999,689,062
599,638,711.500959
599,638,711.500959
59.98%
SOL
Daddy Tate praegune turukapitalisatsioon on $ 22.53M$ 69.80K 24 tunnise kauplemismahuga. DADDY ringlev varu on 599.64M, mille koguvaru on 599638711.500959. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.56M.
Daddy Tate (DADDY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Daddy Tate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006575
-1.72%
30 päeva
$ +0.01407
+59.87%
60 päeva
$ +0.00398
+11.84%
90 päeva
$ +0.00133
+3.66%
Daddy Tate Hinnamuutus täna
Täna registreeris DADDY muutuse $ -0.0006575 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Daddy Tate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01407 (+59.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Daddy Tate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DADDY $ +0.00398 (+11.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Daddy Tate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00133 (+3.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Daddy Tate (DADDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Daddy Tate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Daddy Tate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DADDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Daddy Tate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Daddy Tate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Daddy Tate hinna ennustus (USD)
Kui palju on Daddy Tate (DADDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daddy Tate (DADDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daddy Tate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Daddy Tate (DADDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DADDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Daddy Tate (DADDY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Daddy Tate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Daddy Tate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.