Daddy Tate hind(DADDY)

$0.03757
USD
Daddy Tate (DADDY) reaalajas hinnagraafik
Daddy Tate (DADDY) hinna teave (USD)

$ 0.0367
24 h madal
$ 0.03827
$ 0.0367
$ 0.03827
$ 0.2924734098553782
$ 0.019893218377353056
-0.48%

-1.72%

-7.03%

-7.03%

Daddy Tate (DADDY) reaalajas hind on $ 0.03757. Viimase 24 tunni jooksul DADDY kaubeldud madalaim $ 0.0367 ja kõrgeim $ 0.03827 näitab aktiivset turu volatiivsust. DADDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2924734098553782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019893218377353056.

Lüliajalise tootluse osas on DADDY muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -7.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Daddy Tate (DADDY) – turuteave

No.849

$ 22.53M
$ 69.80K
$ 37.56M
599.64M
999,689,062
599,638,711.500959
59.98%

SOL

Daddy Tate praegune turukapitalisatsioon on $ 22.53M $ 69.80K 24 tunnise kauplemismahuga. DADDY ringlev varu on 599.64M, mille koguvaru on 599638711.500959. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.56M.

Daddy Tate (DADDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Daddy Tate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006575-1.72%
30 päeva$ +0.01407+59.87%
60 päeva$ +0.00398+11.84%
90 päeva$ +0.00133+3.66%
Daddy Tate Hinnamuutus täna

Täna registreeris DADDY muutuse $ -0.0006575 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Daddy Tate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01407 (+59.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Daddy Tate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DADDY $ +0.00398 (+11.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Daddy Tate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00133 (+3.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Daddy Tate (DADDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Daddy Tate hinnaajaloo lehte.

Mis on Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Daddy Tate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DADDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Daddy Tate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Daddy Tate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Daddy Tate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daddy Tate (DADDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daddy Tate (DADDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daddy Tate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daddy Tate hinna ennustust kohe!

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DADDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Daddy Tate (DADDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Daddy Tate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Daddy Tate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Daddy Tate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Daddy Tate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Daddy Tate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daddy Tate kohta

Kui palju on Daddy Tate (DADDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DADDY hind USD on 0.03757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DADDY/USD hind?
Praegune hind DADDY/USD on $ 0.03757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Daddy Tate turukapitalisatsioon?
DADDY turukapitalisatsioon on $ 22.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DADDY ringlev varu?
DADDY ringlev varu on 599.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DADDY (ATH) hind?
DADDY saavutab ATH hinna summas 0.2924734098553782 USD.
Mis oli kõigi aegade DADDY madalaim (ATL) hind?
DADDY nägi ATL hinda summas 0.019893218377353056 USD.
Milline on DADDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DADDY kauplemismaht on $ 69.80K USD.
Kas DADDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DADDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DADDY hinna ennustust.
Daddy Tate (DADDY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

