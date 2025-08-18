Mis on Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Daddy Tate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DADDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Daddy Tate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Daddy Tate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Daddy Tate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daddy Tate (DADDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daddy Tate (DADDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daddy Tate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daddy Tate hinna ennustust kohe!

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DADDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Daddy Tate (DADDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Daddy Tate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Daddy Tate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DADDY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Daddy Tate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Daddy Tate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daddy Tate kohta Kui palju on Daddy Tate (DADDY) tänapäeval väärt? Reaalajas DADDY hind USD on 0.03757 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DADDY/USD hind? $ 0.03757 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DADDY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Daddy Tate turukapitalisatsioon? DADDY turukapitalisatsioon on $ 22.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DADDY ringlev varu? DADDY ringlev varu on 599.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DADDY (ATH) hind? DADDY saavutab ATH hinna summas 0.2924734098553782 USD . Mis oli kõigi aegade DADDY madalaim (ATL) hind? DADDY nägi ATL hinda summas 0.019893218377353056 USD . Milline on DADDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DADDY kauplemismaht on $ 69.80K USD . Kas DADDY sel aastal kõrgemale ka suundub? DADDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DADDY hinna ennustust

