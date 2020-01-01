Daddy Tate (DADDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Daddy Tate (DADDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Daddy Tate (DADDY) teave DADDY is a meme coin on the Solana chain Ametlik veebisait: https://www.daddysuniversity.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Ostke DADDY kohe!

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Daddy Tate (DADDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M Koguvaru: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M Ringlev varu: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.88M $ 33.88M $ 33.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Praegune hind: $ 0.03389 $ 0.03389 $ 0.03389 Lisateave Daddy Tate (DADDY) hinna kohta

Daddy Tate (DADDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Daddy Tate (DADDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DADDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DADDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DADDY tokeni tokenoomikat, avastage DADDY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DADDY Kas olete huvitatud Daddy Tate (DADDY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DADDY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DADDY MEXC-ist osta!

Daddy Tate (DADDY) hinna ajalugu DADDY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DADDY hinna ajalugu kohe!

DADDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DADDY võiks suunduda? Meie DADDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DADDY tokeni hinna ennustust kohe!

