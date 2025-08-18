Rohkem infot CYBER

CYBER Hinnainfo

CYBER Valge raamat

CYBER Ametlik veebisait

CYBER Tokenoomika

CYBER Hinnaprognoos

CYBER Ajalugu

CYBER – ostujuhend

CYBER-usaldusraha valuutakonverter

CYBER Hetketurg

CYBER USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CyberConnect logo

CyberConnect hind(CYBER)

1 CYBER/USD reaalajas hind:

$2.8104
$2.8104$2.8104
+0.79%1D
USD
CyberConnect (CYBER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:44 (UTC+8)

CyberConnect (CYBER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.3859
$ 2.3859$ 2.3859
24 h madal
$ 3.0049
$ 3.0049$ 3.0049
24 h kõrge

$ 2.3859
$ 2.3859$ 2.3859

$ 3.0049
$ 3.0049$ 3.0049

$ 15.990044214108426
$ 15.990044214108426$ 15.990044214108426

$ 0.8991445675485243
$ 0.8991445675485243$ 0.8991445675485243

+1.06%

+0.79%

+43.24%

+43.24%

CyberConnect (CYBER) reaalajas hind on $ 2.8094. Viimase 24 tunni jooksul CYBER kaubeldud madalaim $ 2.3859 ja kõrgeim $ 3.0049 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.990044214108426 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8991445675485243.

Lüliajalise tootluse osas on CYBER muutunud +1.06% viimase tunni jooksul, +0.79% 24 tunni vältel +43.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CyberConnect (CYBER) – turuteave

No.312

$ 143.50M
$ 143.50M$ 143.50M

$ 18.55M
$ 18.55M$ 18.55M

$ 280.94M
$ 280.94M$ 280.94M

51.08M
51.08M 51.08M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

51.07%

ETH

CyberConnect praegune turukapitalisatsioon on $ 143.50M $ 18.55M 24 tunnise kauplemismahuga. CYBER ringlev varu on 51.08M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 280.94M.

CyberConnect (CYBER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CyberConnect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.022028+0.79%
30 päeva$ +1.0993+64.28%
60 päeva$ +1.5433+121.89%
90 päeva$ +1.474+110.37%
CyberConnect Hinnamuutus täna

Täna registreeris CYBER muutuse $ +0.022028 (+0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CyberConnect 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.0993 (+64.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CyberConnect 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CYBER $ +1.5433 (+121.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CyberConnect 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.474 (+110.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CyberConnect (CYBER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CyberConnect hinnaajaloo lehte.

Mis on CyberConnect (CYBER)

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

CyberConnect on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CyberConnect investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CYBER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CyberConnect kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CyberConnect ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CyberConnect hinna ennustus (USD)

Kui palju on CyberConnect (CYBER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CyberConnect (CYBER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CyberConnect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CyberConnect hinna ennustust kohe!

CyberConnect (CYBER) tokenoomika

CyberConnect (CYBER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYBER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CyberConnect (CYBER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CyberConnect osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CyberConnect osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CYBER kohalike valuutade suhtes

1 CyberConnect(CYBER)/VND
73,929.361
1 CyberConnect(CYBER)/AUD
A$4.270288
1 CyberConnect(CYBER)/GBP
2.050862
1 CyberConnect(CYBER)/EUR
2.38799
1 CyberConnect(CYBER)/USD
$2.8094
1 CyberConnect(CYBER)/MYR
RM11.827574
1 CyberConnect(CYBER)/TRY
114.595426
1 CyberConnect(CYBER)/JPY
¥412.9818
1 CyberConnect(CYBER)/ARS
ARS$3,643.819894
1 CyberConnect(CYBER)/RUB
223.937274
1 CyberConnect(CYBER)/INR
245.850594
1 CyberConnect(CYBER)/IDR
Rp45,312.896882
1 CyberConnect(CYBER)/KRW
3,901.919472
1 CyberConnect(CYBER)/PHP
158.87157
1 CyberConnect(CYBER)/EGP
￡E.135.581644
1 CyberConnect(CYBER)/BRL
R$15.17076
1 CyberConnect(CYBER)/CAD
C$3.876972
1 CyberConnect(CYBER)/BDT
341.173536
1 CyberConnect(CYBER)/NGN
4,308.889156
1 CyberConnect(CYBER)/UAH
115.775374
1 CyberConnect(CYBER)/VES
Bs379.269
1 CyberConnect(CYBER)/CLP
$2,708.2616
1 CyberConnect(CYBER)/PKR
Rs795.846832
1 CyberConnect(CYBER)/KZT
1,521.037254
1 CyberConnect(CYBER)/THB
฿90.996466
1 CyberConnect(CYBER)/TWD
NT$84.366282
1 CyberConnect(CYBER)/AED
د.إ10.310498
1 CyberConnect(CYBER)/CHF
Fr2.24752
1 CyberConnect(CYBER)/HKD
HK$21.969508
1 CyberConnect(CYBER)/AMD
֏1,073.921244
1 CyberConnect(CYBER)/MAD
.د.م25.256506
1 CyberConnect(CYBER)/MXN
$53.013378
1 CyberConnect(CYBER)/PLN
10.226216
1 CyberConnect(CYBER)/RON
лв12.136608
1 CyberConnect(CYBER)/SEK
kr26.82977
1 CyberConnect(CYBER)/BGN
лв4.691698
1 CyberConnect(CYBER)/HUF
Ft948.45344
1 CyberConnect(CYBER)/CZK
58.71646
1 CyberConnect(CYBER)/KWD
د.ك0.856867
1 CyberConnect(CYBER)/ILS
9.467678
1 CyberConnect(CYBER)/NOK
kr28.627786
1 CyberConnect(CYBER)/NZD
$4.719792

CyberConnect ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CyberConnect võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CyberConnect ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CyberConnect kohta

Kui palju on CyberConnect (CYBER) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYBER hind USD on 2.8094 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYBER/USD hind?
Praegune hind CYBER/USD on $ 2.8094. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CyberConnect turukapitalisatsioon?
CYBER turukapitalisatsioon on $ 143.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYBER ringlev varu?
CYBER ringlev varu on 51.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYBER (ATH) hind?
CYBER saavutab ATH hinna summas 15.990044214108426 USD.
Mis oli kõigi aegade CYBER madalaim (ATL) hind?
CYBER nägi ATL hinda summas 0.8991445675485243 USD.
Milline on CYBER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYBER kauplemismaht on $ 18.55M USD.
Kas CYBER sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYBER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYBER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:44 (UTC+8)

CyberConnect (CYBER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CYBER/USD kalkulaator

Summa

CYBER
CYBER
USD
USD

1 CYBER = 2.8094 USD

Kauplemine: CYBER

CYBERUSDT
$2.8104
$2.8104$2.8104
+0.82%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu