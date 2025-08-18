CyberConnect (CYBER) reaalajas hind on $ 2.8094. Viimase 24 tunni jooksul CYBER kaubeldud madalaim $ 2.3859 ja kõrgeim $ 3.0049 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.990044214108426 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8991445675485243.
Lüliajalise tootluse osas on CYBER muutunud +1.06% viimase tunni jooksul, +0.79% 24 tunni vältel +43.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CyberConnect (CYBER) – turuteave
CyberConnect praegune turukapitalisatsioon on $ 143.50M$ 18.55M 24 tunnise kauplemismahuga. CYBER ringlev varu on 51.08M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 280.94M.
CyberConnect (CYBER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CyberConnect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.022028
+0.79%
30 päeva
$ +1.0993
+64.28%
60 päeva
$ +1.5433
+121.89%
90 päeva
$ +1.474
+110.37%
CyberConnect Hinnamuutus täna
Täna registreeris CYBER muutuse $ +0.022028 (+0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CyberConnect 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.0993 (+64.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CyberConnect 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CYBER $ +1.5433 (+121.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CyberConnect 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.474 (+110.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.
