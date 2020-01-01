CyberConnect (CYBER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CyberConnect (CYBER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CyberConnect (CYBER) teave CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. Ametlik veebisait: https://cyber.co/ Valge raamat: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z Ostke CYBER kohe!

CyberConnect (CYBER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CyberConnect (CYBER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114.76M $ 114.76M $ 114.76M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 51.08M $ 51.08M $ 51.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 224.68M $ 224.68M $ 224.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.871 $ 17.871 $ 17.871 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 Praegune hind: $ 2.2468 $ 2.2468 $ 2.2468 Lisateave CyberConnect (CYBER) hinna kohta

CyberConnect (CYBER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CyberConnect (CYBER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CYBER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CYBER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CYBER tokeni tokenoomikat, avastage CYBER tokeni reaalajas hinda!

CyberConnect (CYBER) hinna ajalugu CYBER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CYBER hinna ajalugu kohe!

CYBER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CYBER võiks suunduda? Meie CYBER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CYBER tokeni hinna ennustust kohe!

