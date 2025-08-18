Rohkem infot COTI

$0.05514
-2.33%1D
COTI (COTI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:09 (UTC+8)

COTI (COTI) hinna teave (USD)

$ 0.05445
$ 0.057
$ 0.05445
$ 0.057
$ 0.6825694816832438
$ 0.00622556408704
COTI (COTI) reaalajas hind on $ 0.05519. Viimase 24 tunni jooksul COTI kaubeldud madalaim $ 0.05445 ja kõrgeim $ 0.057 näitab aktiivset turu volatiivsust. COTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6825694816832438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00622556408704.

Lüliajalise tootluse osas on COTI muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -2.33% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COTI (COTI) – turuteave

$ 126.77M
$ 87.37K
$ 270.98M
2.30B
4,910,000,000
2,297,061,466.5244007
COTI praegune turukapitalisatsioon on $ 126.77M $ 87.37K 24 tunnise kauplemismahuga. COTI ringlev varu on 2.30B, mille koguvaru on 2297061466.5244007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 270.98M.

COTI (COTI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COTI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013154-2.33%
30 päeva$ -0.00413-6.97%
60 päeva$ +0.00391+7.62%
90 päeva$ -0.01562-22.06%
COTI Hinnamuutus täna

Täna registreeris COTI muutuse $ -0.0013154 (-2.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COTI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00413 (-6.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COTI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COTI $ +0.00391 (+7.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COTI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01562 (-22.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COTI (COTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COTI hinnaajaloo lehte.

Mis on COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COTI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COTI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COTI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COTI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COTI hinna ennustus (USD)

Kui palju on COTI (COTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COTI (COTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COTI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COTI hinna ennustust kohe!

COTI (COTI) tokenoomika

COTI (COTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COTI (COTI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COTI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COTI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Kui palju on COTI (COTI) tänapäeval väärt?
Reaalajas COTI hind USD on 0.05519 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COTI/USD hind?
Praegune hind COTI/USD on $ 0.05519. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COTI turukapitalisatsioon?
COTI turukapitalisatsioon on $ 126.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COTI ringlev varu?
COTI ringlev varu on 2.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COTI (ATH) hind?
COTI saavutab ATH hinna summas 0.6825694816832438 USD.
Mis oli kõigi aegade COTI madalaim (ATL) hind?
COTI nägi ATL hinda summas 0.00622556408704 USD.
Milline on COTI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COTI kauplemismaht on $ 87.37K USD.
Kas COTI sel aastal kõrgemale ka suundub?
COTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COTI hinna ennustust.
COTI (COTI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

