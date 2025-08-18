COTI (COTI) reaalajas hind on $ 0.05519. Viimase 24 tunni jooksul COTI kaubeldud madalaim $ 0.05445 ja kõrgeim $ 0.057 näitab aktiivset turu volatiivsust. COTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6825694816832438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00622556408704.
Lüliajalise tootluse osas on COTI muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -2.33% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COTI (COTI) – turuteave
COTI praegune turukapitalisatsioon on $ 126.77M$ 87.37K 24 tunnise kauplemismahuga. COTI ringlev varu on 2.30B, mille koguvaru on 2297061466.5244007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 270.98M.
COTI (COTI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse COTI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013154
-2.33%
30 päeva
$ -0.00413
-6.97%
60 päeva
$ +0.00391
+7.62%
90 päeva
$ -0.01562
-22.06%
COTI Hinnamuutus täna
Täna registreeris COTI muutuse $ -0.0013154 (-2.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
COTI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00413 (-6.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
COTI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COTI $ +0.00391 (+7.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
COTI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01562 (-22.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada COTI (COTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS.
Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.
COTI hinna ennustus (USD)
Kui palju on COTI (COTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COTI (COTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?
COTI (COTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
COTI (COTI) ostujuhend
