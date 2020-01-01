COTI (COTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COTI (COTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COTI (COTI) teave COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Ametlik veebisait: https://coti.io/ Valge raamat: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.coti.io/ Ostke COTI kohe!

COTI (COTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COTI (COTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.57M $ 120.57M $ 120.57M Koguvaru: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Ringlev varu: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 257.04M $ 257.04M $ 257.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Praegune hind: $ 0.05235 $ 0.05235 $ 0.05235 Lisateave COTI (COTI) hinna kohta

COTI (COTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COTI (COTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COTI tokeni tokenoomikat, avastage COTI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COTI Kas olete huvitatud COTI (COTI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COTI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COTI MEXC-ist osta!

COTI (COTI) hinna ajalugu COTI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COTI hinna ajalugu kohe!

COTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COTI võiks suunduda? Meie COTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COTI tokeni hinna ennustust kohe!

