Core DAO (CORE) reaalajas hind on $ 0.4964. Viimase 24 tunni jooksul CORE kaubeldud madalaim $ 0.4867 ja kõrgeim $ 0.5039 näitab aktiivset turu volatiivsust. COREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.468239711847785 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34324412364907425.
Lüliajalise tootluse osas on CORE muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -5.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Core DAO (CORE) – turuteave
No.121
$ 500.53M
$ 500.53M
$ 499.02K
$ 499.02K
$ 1.04B
$ 1.04B
1.01B
1.01B
2,100,000,000
2,100,000,000
2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812
48.01%
0.01%
CORE
Core DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 500.53M$ 499.02K 24 tunnise kauplemismahuga. CORE ringlev varu on 1.01B, mille koguvaru on 2093769839.0352812. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04B.
Core DAO (CORE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Core DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005268
-1.05%
30 päeva
$ -0.0558
-10.11%
60 päeva
$ -0.042
-7.81%
90 päeva
$ -0.2732
-35.50%
Core DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris CORE muutuse $ -0.005268 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Core DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0558 (-10.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Core DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CORE $ -0.042 (-7.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Core DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2732 (-35.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Core DAO (CORE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.
Core DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Core DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CORE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Core DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Core DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Core DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Core DAO (CORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Core DAO (CORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Core DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Core DAO (CORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Core DAO (CORE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Core DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Core DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
