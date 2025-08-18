Rohkem infot CORE

Core DAO (CORE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:44 (UTC+8)

Core DAO (CORE) hinna teave (USD)

Core DAO (CORE) reaalajas hind on $ 0.4964. Viimase 24 tunni jooksul CORE kaubeldud madalaim $ 0.4867 ja kõrgeim $ 0.5039 näitab aktiivset turu volatiivsust. COREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.468239711847785 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34324412364907425.

Lüliajalise tootluse osas on CORE muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -5.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Core DAO (CORE) – turuteave

$ 500.53M
$ 500.53M$ 500.53M

$ 499.02K
$ 499.02K$ 499.02K

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

1.01B
1.01B 1.01B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812 2,093,769,839.0352812

48.01%

0.01%

CORE

CORE praegune turukapitalisatsioon on $ 500.53M $ 499.02K 24 tunnise kauplemismahuga. CORE ringlev varu on 1.01B, mille koguvaru on 2093769839.0352812. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04B.

Core DAO (CORE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Core DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005268-1.05%
30 päeva$ -0.0558-10.11%
60 päeva$ -0.042-7.81%
90 päeva$ -0.2732-35.50%
Core DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris CORE muutuse $ -0.005268 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Core DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0558 (-10.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Core DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CORE $ -0.042 (-7.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Core DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2732 (-35.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Core DAO (CORE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Core DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Core DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CORE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Core DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Core DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Core DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Core DAO (CORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Core DAO (CORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Core DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Core DAO hinna ennustust kohe!

Core DAO (CORE) tokenoomika

Core DAO (CORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Core DAO (CORE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Core DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Core DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CORE kohalike valuutade suhtes

Core DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Core DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Core DAO kohta

Kui palju on Core DAO (CORE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CORE hind USD on 0.4964 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CORE/USD hind?
Praegune hind CORE/USD on $ 0.4964. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Core DAO turukapitalisatsioon?
CORE turukapitalisatsioon on $ 500.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CORE ringlev varu?
CORE ringlev varu on 1.01B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORE (ATH) hind?
CORE saavutab ATH hinna summas 6.468239711847785 USD.
Mis oli kõigi aegade CORE madalaim (ATL) hind?
CORE nägi ATL hinda summas 0.34324412364907425 USD.
Milline on CORE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CORE kauplemismaht on $ 499.02K USD.
Kas CORE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:44 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

