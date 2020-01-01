Core DAO (CORE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Core DAO (CORE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Core DAO (CORE) teave Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Ametlik veebisait: https://www.coredao.org/ Valge raamat: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Plokiahela Explorer: https://scan.coredao.org/ Ostke CORE kohe!

Core DAO (CORE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Core DAO (CORE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 474.53M $ 474.53M $ 474.53M Koguvaru: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Ringlev varu: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 988.05M $ 988.05M $ 988.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Praegune hind: $ 0.4705 $ 0.4705 $ 0.4705 Lisateave Core DAO (CORE) hinna kohta

Core DAO (CORE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Core DAO (CORE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CORE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CORE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CORE tokeni tokenoomikat, avastage CORE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CORE Kas olete huvitatud Core DAO (CORE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CORE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CORE MEXC-ist osta!

Core DAO (CORE) hinna ajalugu CORE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CORE hinna ajalugu kohe!

CORE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CORE võiks suunduda? Meie CORE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CORE tokeni hinna ennustust kohe!

