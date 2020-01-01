Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cookie DAO (COOKIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cookie DAO (COOKIE) teave Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Ametlik veebisait: https://www.cookie.fun/ Valge raamat: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Ostke COOKIE kohe!

Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cookie DAO (COOKIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 78.08M $ 78.08M $ 78.08M Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 592.97M $ 592.97M $ 592.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.67M $ 131.67M $ 131.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Praegune hind: $ 0.13167 $ 0.13167 $ 0.13167 Lisateave Cookie DAO (COOKIE) hinna kohta

Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COOKIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COOKIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COOKIE tokeni tokenoomikat, avastage COOKIE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COOKIE Kas olete huvitatud Cookie DAO (COOKIE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COOKIE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COOKIE MEXC-ist osta!

Cookie DAO (COOKIE) hinna ajalugu COOKIE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COOKIE hinna ajalugu kohe!

COOKIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COOKIE võiks suunduda? Meie COOKIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COOKIE tokeni hinna ennustust kohe!

