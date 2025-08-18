Chimpzee (CHMPZ) reaalajas hind on $ 0.00004377. Viimase 24 tunni jooksul CHMPZ kaubeldud madalaim $ 0.00004373 ja kõrgeim $ 0.00004445 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHMPZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000313060964116664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004381595420614.
Lüliajalise tootluse osas on CHMPZ muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -1.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chimpzee (CHMPZ) – turuteave
Chimpzee praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 91.40K 24 tunnise kauplemismahuga. CHMPZ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 875.40K.
Chimpzee (CHMPZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chimpzee tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000002288
-0.52%
30 päeva
$ +0.00000205
+4.91%
60 päeva
$ +0.00002453
+127.49%
90 päeva
$ +0.00000238
+5.75%
Chimpzee Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHMPZ muutuse $ -0.0000002288 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chimpzee 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000205 (+4.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chimpzee 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHMPZ $ +0.00002453 (+127.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chimpzee 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000238 (+5.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chimpzee (CHMPZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.
Chimpzee hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chimpzee (CHMPZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chimpzee (CHMPZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chimpzee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chimpzee (CHMPZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHMPZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
