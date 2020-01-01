Chimpzee (CHMPZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chimpzee (CHMPZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chimpzee (CHMPZ) teave Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Ametlik veebisait: https://www.chimpzee.io Valge raamat: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Ostke CHMPZ kohe!

Chimpzee (CHMPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chimpzee (CHMPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 840.80K $ 840.80K $ 840.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Praegune hind: $ 0.00004204 $ 0.00004204 $ 0.00004204 Lisateave Chimpzee (CHMPZ) hinna kohta

Chimpzee (CHMPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chimpzee (CHMPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHMPZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHMPZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHMPZ tokeni tokenoomikat, avastage CHMPZ tokeni reaalajas hinda!

Chimpzee (CHMPZ) hinna ajalugu CHMPZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHMPZ hinna ajalugu kohe!

CHMPZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHMPZ võiks suunduda? Meie CHMPZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHMPZ tokeni hinna ennustust kohe!

