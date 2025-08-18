Rohkem infot CHISAI

Chis AI logo

Chis AI hind(CHISAI)

1 CHISAI/USD reaalajas hind:

$0.16698
-3.30%1D
USD
Chis AI (CHISAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:15:36 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.16065
24 h madal
$ 0.17878
24 h kõrge

$ 0.16065
$ 0.17878
--
--
-2.44%

-3.30%

+2.13%

+2.13%

Chis AI (CHISAI) reaalajas hind on $ 0.16682. Viimase 24 tunni jooksul CHISAI kaubeldud madalaim $ 0.16065 ja kõrgeim $ 0.17878 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHISAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CHISAI muutunud -2.44% viimase tunni jooksul, -3.30% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chis AI (CHISAI) – turuteave

--
$ 715.08K
$ 16.68M
--
100,000,000
BASE

Chis AI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 715.08K 24 tunnise kauplemismahuga. CHISAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Chis AI (CHISAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chis AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0056984-3.30%
30 päeva$ +0.09283+125.46%
60 päeva$ +0.06128+58.06%
90 päeva$ +0.02934+21.34%
Chis AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHISAI muutuse $ -0.0056984 (-3.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chis AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.09283 (+125.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chis AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHISAI $ +0.06128 (+58.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chis AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02934 (+21.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chis AI (CHISAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chis AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chis AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHISAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chis AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chis AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chis AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chis AI (CHISAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chis AI (CHISAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chis AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chis AI hinna ennustust kohe!

Chis AI (CHISAI) tokenoomika

Chis AI (CHISAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHISAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chis AI (CHISAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chis AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chis AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHISAI kohalike valuutade suhtes

1 Chis AI(CHISAI)/VND
4,389.8683
1 Chis AI(CHISAI)/AUD
A$0.2535664
1 Chis AI(CHISAI)/GBP
0.1217786
1 Chis AI(CHISAI)/EUR
0.141797
1 Chis AI(CHISAI)/USD
$0.16682
1 Chis AI(CHISAI)/MYR
RM0.7023122
1 Chis AI(CHISAI)/TRY
6.8045878
1 Chis AI(CHISAI)/JPY
¥24.52254
1 Chis AI(CHISAI)/ARS
ARS$216.3672082
1 Chis AI(CHISAI)/RUB
13.2972222
1 Chis AI(CHISAI)/INR
14.5984182
1 Chis AI(CHISAI)/IDR
Rp2,690.6447846
1 Chis AI(CHISAI)/KRW
231.6929616
1 Chis AI(CHISAI)/PHP
9.433671
1 Chis AI(CHISAI)/EGP
￡E.8.0507332
1 Chis AI(CHISAI)/BRL
R$0.900828
1 Chis AI(CHISAI)/CAD
C$0.2302116
1 Chis AI(CHISAI)/BDT
20.2586208
1 Chis AI(CHISAI)/NGN
255.8585068
1 Chis AI(CHISAI)/UAH
6.8746522
1 Chis AI(CHISAI)/VES
Bs22.5207
1 Chis AI(CHISAI)/CLP
$160.81448
1 Chis AI(CHISAI)/PKR
Rs47.2567696
1 Chis AI(CHISAI)/KZT
90.3180162
1 Chis AI(CHISAI)/THB
฿5.388286
1 Chis AI(CHISAI)/TWD
NT$5.0096046
1 Chis AI(CHISAI)/AED
د.إ0.6122294
1 Chis AI(CHISAI)/CHF
Fr0.133456
1 Chis AI(CHISAI)/HKD
HK$1.3045324
1 Chis AI(CHISAI)/AMD
֏63.7686132
1 Chis AI(CHISAI)/MAD
.د.م1.4997118
1 Chis AI(CHISAI)/MXN
$3.1478934
1 Chis AI(CHISAI)/PLN
0.6072248
1 Chis AI(CHISAI)/RON
лв0.7206624
1 Chis AI(CHISAI)/SEK
kr1.593131
1 Chis AI(CHISAI)/BGN
лв0.2785894
1 Chis AI(CHISAI)/HUF
Ft56.318432
1 Chis AI(CHISAI)/CZK
3.486538
1 Chis AI(CHISAI)/KWD
د.ك0.0508801
1 Chis AI(CHISAI)/ILS
0.5621834
1 Chis AI(CHISAI)/NOK
kr1.6998958
1 Chis AI(CHISAI)/NZD
$0.2802576

Chis AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chis AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chis AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chis AI kohta

Kui palju on Chis AI (CHISAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHISAI hind USD on 0.16682 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHISAI/USD hind?
Praegune hind CHISAI/USD on $ 0.16682. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chis AI turukapitalisatsioon?
CHISAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHISAI ringlev varu?
CHISAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHISAI (ATH) hind?
CHISAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CHISAI madalaim (ATL) hind?
CHISAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CHISAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHISAI kauplemismaht on $ 715.08K USD.
Kas CHISAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHISAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHISAI hinna ennustust.
2025-08-18 01:15:36 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

