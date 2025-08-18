Chis AI (CHISAI) reaalajas hind on $ 0.16682. Viimase 24 tunni jooksul CHISAI kaubeldud madalaim $ 0.16065 ja kõrgeim $ 0.17878 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHISAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CHISAI muutunud -2.44% viimase tunni jooksul, -3.30% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chis AI (CHISAI) – turuteave
$ 715.08K
$ 715.08K$ 715.08K
$ 16.68M
$ 16.68M$ 16.68M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BASE
Chis AI praegune turukapitalisatsioon on --$ 715.08K 24 tunnise kauplemismahuga. CHISAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chis AI (CHISAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chis AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0056984
-3.30%
30 päeva
$ +0.09283
+125.46%
60 päeva
$ +0.06128
+58.06%
90 päeva
$ +0.02934
+21.34%
Chis AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHISAI muutuse $ -0.0056984 (-3.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chis AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.09283 (+125.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chis AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHISAI $ +0.06128 (+58.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chis AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02934 (+21.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chis AI (CHISAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.
Chis AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chis AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHISAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chis AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chis AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chis AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chis AI (CHISAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chis AI (CHISAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chis AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chis AI (CHISAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHISAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chis AI (CHISAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chis AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chis AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.