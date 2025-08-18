Rohkem infot CHIRP

Chirp hind(CHIRP)

1 CHIRP/USD reaalajas hind:

$0.07146
$0.07146$0.07146
-0.63%1D
USD
Chirp (CHIRP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:45 (UTC+8)

Chirp (CHIRP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0702
$ 0.0702$ 0.0702
24 h madal
$ 0.0725
$ 0.0725$ 0.0725
24 h kõrge

$ 0.0702
$ 0.0702$ 0.0702

$ 0.0725
$ 0.0725$ 0.0725

$ 0.2987247302799139
$ 0.2987247302799139$ 0.2987247302799139

$ 0.022689957372201676
$ 0.022689957372201676$ 0.022689957372201676

0.00%

-0.63%

+2.20%

+2.20%

Chirp (CHIRP) reaalajas hind on $ 0.07146. Viimase 24 tunni jooksul CHIRP kaubeldud madalaim $ 0.0702 ja kõrgeim $ 0.0725 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2987247302799139 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022689957372201676.

Lüliajalise tootluse osas on CHIRP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel +2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chirp (CHIRP) – turuteave

No.1401

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

$ 21.44M
$ 21.44M$ 21.44M

74.99M
74.99M 74.99M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

37,350,000
37,350,000 37,350,000

24.99%

SUI

Chirp praegune turukapitalisatsioon on $ 5.36M $ 6.05K 24 tunnise kauplemismahuga. CHIRP ringlev varu on 74.99M, mille koguvaru on 37350000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.44M.

Chirp (CHIRP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chirp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004531-0.63%
30 päeva$ -0.00743-9.42%
60 päeva$ -0.00763-9.65%
90 päeva$ +0.02473+52.92%
Chirp Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHIRP muutuse $ -0.0004531 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chirp 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00743 (-9.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chirp 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHIRP $ -0.00763 (-9.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chirp 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02473 (+52.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chirp (CHIRP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chirp hinnaajaloo lehte.

Mis on Chirp (CHIRP)

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Chirp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chirp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHIRP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chirp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chirp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chirp hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chirp (CHIRP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chirp (CHIRP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chirp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chirp hinna ennustust kohe!

Chirp (CHIRP) tokenoomika

Chirp (CHIRP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIRP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chirp (CHIRP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chirp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chirp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHIRP kohalike valuutade suhtes

Chirp ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chirp võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chirp ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chirp kohta

Kui palju on Chirp (CHIRP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHIRP hind USD on 0.07146 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHIRP/USD hind?
Praegune hind CHIRP/USD on $ 0.07146. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chirp turukapitalisatsioon?
CHIRP turukapitalisatsioon on $ 5.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHIRP ringlev varu?
CHIRP ringlev varu on 74.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIRP (ATH) hind?
CHIRP saavutab ATH hinna summas 0.2987247302799139 USD.
Mis oli kõigi aegade CHIRP madalaim (ATL) hind?
CHIRP nägi ATL hinda summas 0.022689957372201676 USD.
Milline on CHIRP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHIRP kauplemismaht on $ 6.05K USD.
Kas CHIRP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHIRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIRP hinna ennustust.
Chirp (CHIRP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

