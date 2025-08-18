Chirp (CHIRP) reaalajas hind on $ 0.07146. Viimase 24 tunni jooksul CHIRP kaubeldud madalaim $ 0.0702 ja kõrgeim $ 0.0725 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2987247302799139 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022689957372201676.
Lüliajalise tootluse osas on CHIRP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel +2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chirp (CHIRP) – turuteave
No.1401
$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M
$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K
$ 21.44M
$ 21.44M$ 21.44M
74.99M
74.99M 74.99M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
37,350,000
37,350,000 37,350,000
24.99%
SUI
Chirp praegune turukapitalisatsioon on $ 5.36M$ 6.05K 24 tunnise kauplemismahuga. CHIRP ringlev varu on 74.99M, mille koguvaru on 37350000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.44M.
Chirp (CHIRP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chirp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004531
-0.63%
30 päeva
$ -0.00743
-9.42%
60 päeva
$ -0.00763
-9.65%
90 päeva
$ +0.02473
+52.92%
Chirp Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHIRP muutuse $ -0.0004531 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chirp 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00743 (-9.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chirp 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHIRP $ -0.00763 (-9.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chirp 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02473 (+52.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chirp (CHIRP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.
Chirp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chirp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHIRP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chirp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chirp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chirp hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chirp (CHIRP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chirp (CHIRP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chirp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chirp (CHIRP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIRP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chirp (CHIRP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chirp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chirp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.