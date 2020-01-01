Chirp (CHIRP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chirp (CHIRP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chirp (CHIRP) teave Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain. Ametlik veebisait: https://chirptoken.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/dsh5kkqw84b5qsxz Plokiahela Explorer: https://chirptoken.io/explorer/ Ostke CHIRP kohe!

Chirp (CHIRP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chirp (CHIRP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Koguvaru: $ 37.35M $ 37.35M $ 37.35M Ringlev varu: $ 75.36M $ 75.36M $ 75.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.32M $ 21.32M $ 21.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 $ 0.022689957372201676 Praegune hind: $ 0.07107 $ 0.07107 $ 0.07107 Lisateave Chirp (CHIRP) hinna kohta

Chirp (CHIRP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chirp (CHIRP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHIRP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHIRP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHIRP tokeni tokenoomikat, avastage CHIRP tokeni reaalajas hinda!

Chirp (CHIRP) hinna ajalugu CHIRP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHIRP hinna ajalugu kohe!

CHIRP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHIRP võiks suunduda? Meie CHIRP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHIRP tokeni hinna ennustust kohe!

