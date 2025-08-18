Rohkem infot CHEX

CHEX Hinnainfo

CHEX Valge raamat

CHEX Ametlik veebisait

CHEX Tokenoomika

CHEX Hinnaprognoos

CHEX Ajalugu

CHEX – ostujuhend

CHEX-usaldusraha valuutakonverter

CHEX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chintai Network logo

Chintai Network hind(CHEX)

1 CHEX/USD reaalajas hind:

$0.17319
$0.17319$0.17319
+1.73%1D
USD
Chintai Network (CHEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:42 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.15899
$ 0.15899$ 0.15899
24 h madal
$ 0.18516
$ 0.18516$ 0.18516
24 h kõrge

$ 0.15899
$ 0.15899$ 0.15899

$ 0.18516
$ 0.18516$ 0.18516

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

+3.26%

+1.73%

+49.57%

+49.57%

Chintai Network (CHEX) reaalajas hind on $ 0.17088. Viimase 24 tunni jooksul CHEX kaubeldud madalaim $ 0.15899 ja kõrgeim $ 0.18516 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8025739225864136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00274259.

Lüliajalise tootluse osas on CHEX muutunud +3.26% viimase tunni jooksul, +1.73% 24 tunni vältel +49.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chintai Network (CHEX) – turuteave

No.257

$ 170.45M
$ 170.45M$ 170.45M

$ 219.82K
$ 219.82K$ 219.82K

$ 170.70M
$ 170.70M$ 170.70M

997.46M
997.46M 997.46M

998,921,915.7601554
998,921,915.7601554 998,921,915.7601554

ETH

Chintai Network praegune turukapitalisatsioon on $ 170.45M $ 219.82K 24 tunnise kauplemismahuga. CHEX ringlev varu on 997.46M, mille koguvaru on 998921915.7601554. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Chintai Network (CHEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chintai Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0029452+1.73%
30 päeva$ +0.06168+56.48%
60 päeva$ -0.04922-22.37%
90 päeva$ -0.00972-5.39%
Chintai Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHEX muutuse $ +0.0029452 (+1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chintai Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.06168 (+56.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chintai Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHEX $ -0.04922 (-22.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chintai Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00972 (-5.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chintai Network (CHEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chintai Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chintai Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chintai Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chintai Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chintai Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chintai Network (CHEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chintai Network (CHEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chintai Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chintai Network hinna ennustust kohe!

Chintai Network (CHEX) tokenoomika

Chintai Network (CHEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chintai Network (CHEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chintai Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chintai Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHEX kohalike valuutade suhtes

1 Chintai Network(CHEX)/VND
4,496.7072
1 Chintai Network(CHEX)/AUD
A$0.2597376
1 Chintai Network(CHEX)/GBP
0.1247424
1 Chintai Network(CHEX)/EUR
0.145248
1 Chintai Network(CHEX)/USD
$0.17088
1 Chintai Network(CHEX)/MYR
RM0.7194048
1 Chintai Network(CHEX)/TRY
6.9701952
1 Chintai Network(CHEX)/JPY
¥25.11936
1 Chintai Network(CHEX)/ARS
ARS$221.6330688
1 Chintai Network(CHEX)/RUB
13.6208448
1 Chintai Network(CHEX)/INR
14.9537088
1 Chintai Network(CHEX)/IDR
Rp2,756.1286464
1 Chintai Network(CHEX)/KRW
237.3318144
1 Chintai Network(CHEX)/PHP
9.663264
1 Chintai Network(CHEX)/EGP
￡E.8.2466688
1 Chintai Network(CHEX)/BRL
R$0.922752
1 Chintai Network(CHEX)/CAD
C$0.2358144
1 Chintai Network(CHEX)/BDT
20.7516672
1 Chintai Network(CHEX)/NGN
262.0854912
1 Chintai Network(CHEX)/UAH
7.0419648
1 Chintai Network(CHEX)/VES
Bs23.0688
1 Chintai Network(CHEX)/CLP
$164.72832
1 Chintai Network(CHEX)/PKR
Rs48.4068864
1 Chintai Network(CHEX)/KZT
92.5161408
1 Chintai Network(CHEX)/THB
฿5.519424
1 Chintai Network(CHEX)/TWD
NT$5.1315264
1 Chintai Network(CHEX)/AED
د.إ0.6271296
1 Chintai Network(CHEX)/CHF
Fr0.136704
1 Chintai Network(CHEX)/HKD
HK$1.3362816
1 Chintai Network(CHEX)/AMD
֏65.3205888
1 Chintai Network(CHEX)/MAD
.د.م1.5362112
1 Chintai Network(CHEX)/MXN
$3.2245056
1 Chintai Network(CHEX)/PLN
0.6220032
1 Chintai Network(CHEX)/RON
лв0.7382016
1 Chintai Network(CHEX)/SEK
kr1.631904
1 Chintai Network(CHEX)/BGN
лв0.2853696
1 Chintai Network(CHEX)/HUF
Ft57.689088
1 Chintai Network(CHEX)/CZK
3.571392
1 Chintai Network(CHEX)/KWD
د.ك0.0521184
1 Chintai Network(CHEX)/ILS
0.5758656
1 Chintai Network(CHEX)/NOK
kr1.7412672
1 Chintai Network(CHEX)/NZD
$0.2870784

Chintai Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chintai Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chintai Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chintai Network kohta

Kui palju on Chintai Network (CHEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHEX hind USD on 0.17088 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHEX/USD hind?
Praegune hind CHEX/USD on $ 0.17088. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chintai Network turukapitalisatsioon?
CHEX turukapitalisatsioon on $ 170.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHEX ringlev varu?
CHEX ringlev varu on 997.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHEX (ATH) hind?
CHEX saavutab ATH hinna summas 0.8025739225864136 USD.
Mis oli kõigi aegade CHEX madalaim (ATL) hind?
CHEX nägi ATL hinda summas 0.00274259 USD.
Milline on CHEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHEX kauplemismaht on $ 219.82K USD.
Kas CHEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:42 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CHEX/USD kalkulaator

Summa

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0.17088 USD

Kauplemine: CHEX

CHEXUSDT
$0.17319
$0.17319$0.17319
+1.80%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu