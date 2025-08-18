Chintai Network (CHEX) reaalajas hind on $ 0.17088. Viimase 24 tunni jooksul CHEX kaubeldud madalaim $ 0.15899 ja kõrgeim $ 0.18516 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8025739225864136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00274259.
Lüliajalise tootluse osas on CHEX muutunud +3.26% viimase tunni jooksul, +1.73% 24 tunni vältel +49.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chintai Network (CHEX) – turuteave
No.257
$ 170.45M
$ 170.45M$ 170.45M
$ 219.82K
$ 219.82K$ 219.82K
$ 170.70M
$ 170.70M$ 170.70M
997.46M
997.46M 997.46M
998,921,915.7601554
998,921,915.7601554 998,921,915.7601554
ETH
Chintai Network praegune turukapitalisatsioon on $ 170.45M$ 219.82K 24 tunnise kauplemismahuga. CHEX ringlev varu on 997.46M, mille koguvaru on 998921915.7601554. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chintai Network (CHEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chintai Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0029452
+1.73%
30 päeva
$ +0.06168
+56.48%
60 päeva
$ -0.04922
-22.37%
90 päeva
$ -0.00972
-5.39%
Chintai Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHEX muutuse $ +0.0029452 (+1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chintai Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.06168 (+56.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chintai Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHEX $ -0.04922 (-22.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chintai Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00972 (-5.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chintai Network (CHEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.
Chintai Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chintai Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Chintai Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chintai Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Chintai Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Chintai Network (CHEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chintai Network (CHEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chintai Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Chintai Network (CHEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Chintai Network (CHEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Chintai Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chintai Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.