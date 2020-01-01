Chintai Network (CHEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chintai Network (CHEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chintai Network (CHEX) teave Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Ametlik veebisait: https://chintai.io Valge raamat: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Ostke CHEX kohe!

Chintai Network (CHEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chintai Network (CHEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 144.20M $ 144.20M $ 144.20M Koguvaru: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Ringlev varu: $ 997.46M $ 997.46M $ 997.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.41M $ 144.41M $ 144.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Praegune hind: $ 0.14457 $ 0.14457 $ 0.14457 Lisateave Chintai Network (CHEX) hinna kohta

Chintai Network (CHEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chintai Network (CHEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHEX tokeni tokenoomikat, avastage CHEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHEX Kas olete huvitatud Chintai Network (CHEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHEX MEXC-ist osta!

Chintai Network (CHEX) hinna ajalugu CHEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHEX hinna ajalugu kohe!

CHEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHEX võiks suunduda? Meie CHEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHEX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!