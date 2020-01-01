ChangeX (CHANGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChangeX (CHANGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChangeX (CHANGE) teave ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account. Ametlik veebisait: https://changex.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7051faED0775f664a0286Af4F75ef5ed74e02754 Ostke CHANGE kohe!

ChangeX (CHANGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChangeX (CHANGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 399.83M $ 399.83M $ 399.83M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 935.35K $ 935.35K $ 935.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.132996 $ 0.132996 $ 0.132996 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 $ 0.002021459160009139 Praegune hind: $ 0.00220082 $ 0.00220082 $ 0.00220082 Lisateave ChangeX (CHANGE) hinna kohta

ChangeX (CHANGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChangeX (CHANGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHANGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHANGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHANGE tokeni tokenoomikat, avastage CHANGE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHANGE Kas olete huvitatud ChangeX (CHANGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHANGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHANGE MEXC-ist osta!

ChangeX (CHANGE) hinna ajalugu CHANGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHANGE hinna ajalugu kohe!

CHANGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHANGE võiks suunduda? Meie CHANGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHANGE tokeni hinna ennustust kohe!

