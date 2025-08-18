ChangeX (CHANGE) reaalajas hind on $ 0.00237418. Viimase 24 tunni jooksul CHANGE kaubeldud madalaim $ 0.00217276 ja kõrgeim $ 0.0024013 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHANGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1231265351985587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002021459160009139.
Lüliajalise tootluse osas on CHANGE muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ChangeX (CHANGE) – turuteave
ChangeX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 20.83K 24 tunnise kauplemismahuga. CHANGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 399834838.425489. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.01M.
ChangeX (CHANGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ChangeX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000237394
-0.99%
30 päeva
$ +0.0000297
+1.26%
60 päeva
$ +0.00011072
+4.89%
90 päeva
$ -0.00023948
-9.17%
ChangeX Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHANGE muutuse $ -0.0000237394 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ChangeX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000297 (+1.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ChangeX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHANGE $ +0.00011072 (+4.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ChangeX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00023948 (-9.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ChangeX (CHANGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.
ChangeX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChangeX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHANGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ChangeX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChangeX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ChangeX hinna ennustus (USD)
Kui palju on ChangeX (CHANGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChangeX (CHANGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChangeX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ChangeX (CHANGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHANGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ChangeX (CHANGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ChangeX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChangeX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.