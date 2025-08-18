Rohkem infot CHANGE

$0.00237418
-0.99%1D
ChangeX (CHANGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:31 (UTC+8)

ChangeX (CHANGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00217276
24 h madal
$ 0.0024013
24 h kõrge

$ 0.00217276
$ 0.0024013
$ 0.1231265351985587
$ 0.002021459160009139
-0.11%

-0.99%

-4.10%

-4.10%

ChangeX (CHANGE) reaalajas hind on $ 0.00237418. Viimase 24 tunni jooksul CHANGE kaubeldud madalaim $ 0.00217276 ja kõrgeim $ 0.0024013 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHANGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1231265351985587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002021459160009139.

Lüliajalise tootluse osas on CHANGE muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChangeX (CHANGE) – turuteave

No.7076

$ 0.00
$ 20.83K
$ 1.01M
0.00
425,000,000
399,834,838.425489
0.00%

ETH

ChangeX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 20.83K 24 tunnise kauplemismahuga. CHANGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 399834838.425489. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.01M.

ChangeX (CHANGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChangeX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000237394-0.99%
30 päeva$ +0.0000297+1.26%
60 päeva$ +0.00011072+4.89%
90 päeva$ -0.00023948-9.17%
ChangeX Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHANGE muutuse $ -0.0000237394 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChangeX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000297 (+1.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChangeX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHANGE $ +0.00011072 (+4.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChangeX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00023948 (-9.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChangeX (CHANGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChangeX hinnaajaloo lehte.

Mis on ChangeX (CHANGE)

ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

ChangeX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChangeX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHANGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChangeX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChangeX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChangeX hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChangeX (CHANGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChangeX (CHANGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChangeX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChangeX hinna ennustust kohe!

ChangeX (CHANGE) tokenoomika

ChangeX (CHANGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHANGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChangeX (CHANGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChangeX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChangeX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHANGE kohalike valuutade suhtes

1 ChangeX(CHANGE)/VND
62.4765467
1 ChangeX(CHANGE)/AUD
A$0.0036324954
1 ChangeX(CHANGE)/GBP
0.0017331514
1 ChangeX(CHANGE)/EUR
0.002018053
1 ChangeX(CHANGE)/USD
$0.00237418
1 ChangeX(CHANGE)/MYR
RM0.0099952978
1 ChangeX(CHANGE)/TRY
0.0968428022
1 ChangeX(CHANGE)/JPY
¥0.34900446
1 ChangeX(CHANGE)/ARS
ARS$3.0793352018
1 ChangeX(CHANGE)/RUB
0.189340855
1 ChangeX(CHANGE)/INR
0.2077644918
1 ChangeX(CHANGE)/IDR
Rp38.2932204454
1 ChangeX(CHANGE)/KRW
3.2974511184
1 ChangeX(CHANGE)/PHP
0.134259879
1 ChangeX(CHANGE)/EGP
￡E.0.1146254104
1 ChangeX(CHANGE)/BRL
R$0.012820572
1 ChangeX(CHANGE)/CAD
C$0.0032763684
1 ChangeX(CHANGE)/BDT
0.2883204192
1 ChangeX(CHANGE)/NGN
3.6413748332
1 ChangeX(CHANGE)/UAH
0.0978399578
1 ChangeX(CHANGE)/VES
Bs0.3205143
1 ChangeX(CHANGE)/CLP
$2.28870952
1 ChangeX(CHANGE)/PKR
Rs0.6725577104
1 ChangeX(CHANGE)/KZT
1.2854047938
1 ChangeX(CHANGE)/THB
฿0.076923432
1 ChangeX(CHANGE)/TWD
NT$0.0712966254
1 ChangeX(CHANGE)/AED
د.إ0.0087132406
1 ChangeX(CHANGE)/CHF
Fr0.001899344
1 ChangeX(CHANGE)/HKD
HK$0.0185660876
1 ChangeX(CHANGE)/AMD
֏0.9075540468
1 ChangeX(CHANGE)/MAD
.د.م0.0213438782
1 ChangeX(CHANGE)/MXN
$0.0444683914
1 ChangeX(CHANGE)/PLN
0.0086420152
1 ChangeX(CHANGE)/RON
лв0.0102564576
1 ChangeX(CHANGE)/SEK
kr0.0226496772
1 ChangeX(CHANGE)/BGN
лв0.0039648806
1 ChangeX(CHANGE)/HUF
Ft0.802354131
1 ChangeX(CHANGE)/CZK
0.0497153292
1 ChangeX(CHANGE)/KWD
د.ك0.0007241249
1 ChangeX(CHANGE)/ILS
0.0080009866
1 ChangeX(CHANGE)/NOK
kr0.0241454106
1 ChangeX(CHANGE)/NZD
$0.0039886224

ChangeX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChangeX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse ChangeX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChangeX kohta

Kui palju on ChangeX (CHANGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHANGE hind USD on 0.00237418 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHANGE/USD hind?
Praegune hind CHANGE/USD on $ 0.00237418. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChangeX turukapitalisatsioon?
CHANGE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHANGE ringlev varu?
CHANGE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHANGE (ATH) hind?
CHANGE saavutab ATH hinna summas 0.1231265351985587 USD.
Mis oli kõigi aegade CHANGE madalaim (ATL) hind?
CHANGE nägi ATL hinda summas 0.002021459160009139 USD.
Milline on CHANGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHANGE kauplemismaht on $ 20.83K USD.
Kas CHANGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHANGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHANGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:31:31 (UTC+8)

ChangeX (CHANGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

