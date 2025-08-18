Rohkem infot CFX

CONFLUX hind(CFX)

$0.17735
-1.16%1D
CONFLUX (CFX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:24 (UTC+8)

CONFLUX (CFX) hinna teave (USD)

$ 0.17684
24 h madal
$ 0.18008
24 h kõrge

$ 0.17684
$ 0.18008
$ 1.70377503
$ 0.021909136906575016
+0.27%

-1.16%

-14.69%

-14.69%

CONFLUX (CFX) reaalajas hind on $ 0.17736. Viimase 24 tunni jooksul CFX kaubeldud madalaim $ 0.17684 ja kõrgeim $ 0.18008 näitab aktiivset turu volatiivsust. CFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.70377503 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021909136906575016.

Lüliajalise tootluse osas on CFX muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel -14.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CONFLUX (CFX) – turuteave

$ 909.28M
$ 3.87M
$ 909.28M
5.13B
--
5,126,737,775.48
0.02%

2020-11-09 00:00:00

CFX

CONFLUX praegune turukapitalisatsioon on $ 909.28M $ 3.87M 24 tunnise kauplemismahuga. CFX ringlev varu on 5.13B, mille koguvaru on 5126737775.48. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CONFLUX (CFX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CONFLUX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020814-1.16%
30 päeva$ +0.073+69.95%
60 päeva$ +0.10596+148.40%
90 päeva$ +0.08867+99.97%
CONFLUX Hinnamuutus täna

Täna registreeris CFX muutuse $ -0.0020814 (-1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CONFLUX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.073 (+69.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CONFLUX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CFX $ +0.10596 (+148.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CONFLUX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08867 (+99.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CONFLUX (CFX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CONFLUX hinnaajaloo lehte.

Mis on CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

CONFLUX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CONFLUX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CFX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CONFLUX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CONFLUX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CONFLUX hinna ennustus (USD)

Kui palju on CONFLUX (CFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CONFLUX (CFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CONFLUX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CONFLUX hinna ennustust kohe!

CONFLUX (CFX) tokenoomika

CONFLUX (CFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CONFLUX (CFX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CONFLUX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CONFLUX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CFX kohalike valuutade suhtes

CONFLUX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CONFLUX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CONFLUX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CONFLUX kohta

Kui palju on CONFLUX (CFX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CFX hind USD on 0.17736 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CFX/USD hind?
Praegune hind CFX/USD on $ 0.17736. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CONFLUX turukapitalisatsioon?
CFX turukapitalisatsioon on $ 909.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CFX ringlev varu?
CFX ringlev varu on 5.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CFX (ATH) hind?
CFX saavutab ATH hinna summas 1.70377503 USD.
Mis oli kõigi aegade CFX madalaim (ATL) hind?
CFX nägi ATL hinda summas 0.021909136906575016 USD.
Milline on CFX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CFX kauplemismaht on $ 3.87M USD.
Kas CFX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CFX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:24 (UTC+8)

CONFLUX (CFX) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

