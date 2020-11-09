CONFLUX (CFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CONFLUX (CFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CONFLUX (CFX) teave Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Ametlik veebisait: https://confluxnetwork.org/ Valge raamat: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Plokiahela Explorer: https://www.confluxscan.io/ Ostke CFX kohe!

CONFLUX (CFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CONFLUX (CFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 871.96M $ 871.96M $ 871.96M Koguvaru: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B Ringlev varu: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 871.96M $ 871.96M $ 871.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Praegune hind: $ 0.17005 $ 0.17005 $ 0.17005 Lisateave CONFLUX (CFX) hinna kohta

CONFLUX (CFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CONFLUX (CFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CFX tokeni tokenoomikat, avastage CFX tokeni reaalajas hinda!

CONFLUX (CFX) hinna ajalugu CFX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CFX hinna ajalugu kohe!

CFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CFX võiks suunduda? Meie CFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CFX tokeni hinna ennustust kohe!

