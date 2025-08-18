Spark (SPK) reaalajas hind on $ 0.08282. Viimase 24 tunni jooksul SPK kaubeldud madalaim $ 0.08231 ja kõrgeim $ 0.08425 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18646320548069611 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0292385971843975.
Lüliajalise tootluse osas on SPK muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -26.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spark (SPK) – turuteave
No.323
$ 125.60M
$ 125.60M$ 125.60M
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
$ 828.20M
$ 828.20M$ 828.20M
1.52B
1.52B 1.52B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
15.16%
BSC
Spark praegune turukapitalisatsioon on $ 125.60M$ 3.57M 24 tunnise kauplemismahuga. SPK ringlev varu on 1.52B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 828.20M.
Spark (SPK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Spark tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003575
-0.43%
30 päeva
$ +0.04822
+139.36%
60 päeva
$ +0.03363
+68.36%
90 päeva
$ +0.07282
+728.20%
Spark Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPK muutuse $ -0.0003575 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Spark 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04822 (+139.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Spark 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPK $ +0.03363 (+68.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Spark 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.07282 (+728.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Spark (SPK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi.
Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).
Spark on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spark investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Spark kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spark ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Spark hinna ennustus (USD)
Kui palju on Spark (SPK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spark (SPK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spark nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Spark (SPK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Spark (SPK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Spark osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spark osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.