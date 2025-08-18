Rohkem infot SPK

Spark logo

Spark hind(SPK)

1 SPK/USD reaalajas hind:

$0.08278
$0.08278$0.08278
-0.43%1D
USD
Spark (SPK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:22 (UTC+8)

Spark (SPK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08231
$ 0.08231$ 0.08231
24 h madal
$ 0.08425
$ 0.08425$ 0.08425
24 h kõrge

$ 0.08231
$ 0.08231$ 0.08231

$ 0.08425
$ 0.08425$ 0.08425

$ 0.18646320548069611
$ 0.18646320548069611$ 0.18646320548069611

$ 0.0292385971843975
$ 0.0292385971843975$ 0.0292385971843975

-0.84%

-0.43%

-26.29%

-26.29%

Spark (SPK) reaalajas hind on $ 0.08282. Viimase 24 tunni jooksul SPK kaubeldud madalaim $ 0.08231 ja kõrgeim $ 0.08425 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18646320548069611 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0292385971843975.

Lüliajalise tootluse osas on SPK muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -26.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spark (SPK) – turuteave

No.323

$ 125.60M
$ 125.60M$ 125.60M

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 828.20M
$ 828.20M$ 828.20M

1.52B
1.52B 1.52B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.16%

BSC

Spark praegune turukapitalisatsioon on $ 125.60M $ 3.57M 24 tunnise kauplemismahuga. SPK ringlev varu on 1.52B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 828.20M.

Spark (SPK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Spark tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003575-0.43%
30 päeva$ +0.04822+139.36%
60 päeva$ +0.03363+68.36%
90 päeva$ +0.07282+728.20%
Spark Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPK muutuse $ -0.0003575 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Spark 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04822 (+139.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Spark 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPK $ +0.03363 (+68.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Spark 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.07282 (+728.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Spark (SPK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Spark hinnaajaloo lehte.

Mis on Spark (SPK)

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Spark on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spark investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Spark kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spark ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Spark hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spark (SPK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spark (SPK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spark nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spark hinna ennustust kohe!

Spark (SPK) tokenoomika

Spark (SPK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Spark (SPK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Spark osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spark osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPK kohalike valuutade suhtes

1 Spark(SPK)/VND
2,179.4083
1 Spark(SPK)/AUD
A$0.1258864
1 Spark(SPK)/GBP
0.0604586
1 Spark(SPK)/EUR
0.070397
1 Spark(SPK)/USD
$0.08282
1 Spark(SPK)/MYR
RM0.3486722
1 Spark(SPK)/TRY
3.3782278
1 Spark(SPK)/JPY
¥12.17454
1 Spark(SPK)/ARS
ARS$107.4183682
1 Spark(SPK)/RUB
6.6015822
1 Spark(SPK)/INR
7.2475782
1 Spark(SPK)/IDR
Rp1,335.8062646
1 Spark(SPK)/KRW
115.0270416
1 Spark(SPK)/PHP
4.683471
1 Spark(SPK)/EGP
￡E.3.9968932
1 Spark(SPK)/BRL
R$0.447228
1 Spark(SPK)/CAD
C$0.1142916
1 Spark(SPK)/BDT
10.0576608
1 Spark(SPK)/NGN
127.0243468
1 Spark(SPK)/UAH
3.4130122
1 Spark(SPK)/VES
Bs11.1807
1 Spark(SPK)/CLP
$79.83848
1 Spark(SPK)/PKR
Rs23.4612496
1 Spark(SPK)/KZT
44.8395762
1 Spark(SPK)/THB
฿2.675086
1 Spark(SPK)/TWD
NT$2.4870846
1 Spark(SPK)/AED
د.إ0.3039494
1 Spark(SPK)/CHF
Fr0.066256
1 Spark(SPK)/HKD
HK$0.6476524
1 Spark(SPK)/AMD
֏31.6587732
1 Spark(SPK)/MAD
.د.م0.7445518
1 Spark(SPK)/MXN
$1.5628134
1 Spark(SPK)/PLN
0.3014648
1 Spark(SPK)/RON
лв0.3577824
1 Spark(SPK)/SEK
kr0.790931
1 Spark(SPK)/BGN
лв0.1383094
1 Spark(SPK)/HUF
Ft27.960032
1 Spark(SPK)/CZK
1.730938
1 Spark(SPK)/KWD
د.ك0.0252601
1 Spark(SPK)/ILS
0.2791034
1 Spark(SPK)/NOK
kr0.8439358
1 Spark(SPK)/NZD
$0.1391376

Spark ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Spark võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Spark ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spark kohta

Kui palju on Spark (SPK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPK hind USD on 0.08282 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPK/USD hind?
Praegune hind SPK/USD on $ 0.08282. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spark turukapitalisatsioon?
SPK turukapitalisatsioon on $ 125.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPK ringlev varu?
SPK ringlev varu on 1.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPK (ATH) hind?
SPK saavutab ATH hinna summas 0.18646320548069611 USD.
Mis oli kõigi aegade SPK madalaim (ATL) hind?
SPK nägi ATL hinda summas 0.0292385971843975 USD.
Milline on SPK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPK kauplemismaht on $ 3.57M USD.
Kas SPK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:22 (UTC+8)

Spark (SPK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

