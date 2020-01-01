Cere Network (CERE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cere Network (CERE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cere Network (CERE) teave Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Ametlik veebisait: https://www.cere.network Valge raamat: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Ostke CERE kohe!

Cere Network (CERE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cere Network (CERE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0009895 $ 0.0009895 $ 0.0009895 Lisateave Cere Network (CERE) hinna kohta

Cere Network (CERE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cere Network (CERE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CERE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CERE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CERE tokeni tokenoomikat, avastage CERE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CERE Kas olete huvitatud Cere Network (CERE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CERE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CERE MEXC-ist osta!

Cere Network (CERE) hinna ajalugu CERE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CERE hinna ajalugu kohe!

CERE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CERE võiks suunduda? Meie CERE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CERE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!