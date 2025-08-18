Cere Network (CERE) reaalajas hind on $ 0.0010965. Viimase 24 tunni jooksul CERE kaubeldud madalaim $ 0.0010406 ja kõrgeim $ 0.0011986 näitab aktiivset turu volatiivsust. CEREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48141058659287334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CERE muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cere Network (CERE) – turuteave
No.1275
$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M
$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K
$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M
6.94B
6.94B 6.94B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Cere Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.61M$ 60.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CERE ringlev varu on 6.94B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Cere Network (CERE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cere Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000658
+0.06%
30 päeva
$ -0.0006931
-38.73%
60 päeva
$ -0.0001138
-9.41%
90 päeva
$ -0.000174
-13.70%
Cere Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CERE muutuse $ +0.000000658 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cere Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006931 (-38.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cere Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CERE $ -0.0001138 (-9.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cere Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000174 (-13.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cere Network (CERE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.
Cere Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cere Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CERE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cere Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cere Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cere Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cere Network (CERE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cere Network (CERE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cere Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cere Network (CERE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CERE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cere Network (CERE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cere Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cere Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.