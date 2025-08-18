Rohkem infot CERE

Cere Network hind(CERE)

1 CERE/USD reaalajas hind:

$0.0010972
$0.0010972$0.0010972
+0.06%1D
USD
Cere Network (CERE) reaalajas hinnagraafik
Cere Network (CERE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010406
$ 0.0010406$ 0.0010406
24 h madal
$ 0.0011986
$ 0.0011986$ 0.0011986
24 h kõrge

$ 0.0010406
$ 0.0010406$ 0.0010406

$ 0.0011986
$ 0.0011986$ 0.0011986

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

+0.06%

-6.88%

-6.88%

Cere Network (CERE) reaalajas hind on $ 0.0010965. Viimase 24 tunni jooksul CERE kaubeldud madalaim $ 0.0010406 ja kõrgeim $ 0.0011986 näitab aktiivset turu volatiivsust. CEREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48141058659287334 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CERE muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -6.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cere Network (CERE) – turuteave

No.1275

$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M

$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K

$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Cere Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.61M $ 60.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CERE ringlev varu on 6.94B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Cere Network (CERE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cere Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000658+0.06%
30 päeva$ -0.0006931-38.73%
60 päeva$ -0.0001138-9.41%
90 päeva$ -0.000174-13.70%
Cere Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CERE muutuse $ +0.000000658 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cere Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006931 (-38.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cere Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CERE $ -0.0001138 (-9.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cere Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000174 (-13.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cere Network (CERE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cere Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cere Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CERE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cere Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cere Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cere Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cere Network (CERE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cere Network (CERE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cere Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cere Network hinna ennustust kohe!

Cere Network (CERE) tokenoomika

Cere Network (CERE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CERE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cere Network (CERE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cere Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cere Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CERE kohalike valuutade suhtes

1 Cere Network(CERE)/VND
28.8543975
1 Cere Network(CERE)/AUD
A$0.00166668
1 Cere Network(CERE)/GBP
0.000800445
1 Cere Network(CERE)/EUR
0.000932025
1 Cere Network(CERE)/USD
$0.0010965
1 Cere Network(CERE)/MYR
RM0.004616265
1 Cere Network(CERE)/TRY
0.044726235
1 Cere Network(CERE)/JPY
¥0.1611855
1 Cere Network(CERE)/ARS
ARS$1.422171465
1 Cere Network(CERE)/RUB
0.087402015
1 Cere Network(CERE)/INR
0.095954715
1 Cere Network(CERE)/IDR
Rp17.685481395
1 Cere Network(CERE)/KRW
1.52290692
1 Cere Network(CERE)/PHP
0.062007075
1 Cere Network(CERE)/EGP
￡E.0.05291709
1 Cere Network(CERE)/BRL
R$0.0059211
1 Cere Network(CERE)/CAD
C$0.00151317
1 Cere Network(CERE)/BDT
0.13315896
1 Cere Network(CERE)/NGN
1.68174591
1 Cere Network(CERE)/UAH
0.045186765
1 Cere Network(CERE)/VES
Bs0.1480275
1 Cere Network(CERE)/CLP
$1.057026
1 Cere Network(CERE)/PKR
Rs0.31061652
1 Cere Network(CERE)/KZT
0.593656065
1 Cere Network(CERE)/THB
฿0.03541695
1 Cere Network(CERE)/TWD
NT$0.032927895
1 Cere Network(CERE)/AED
د.إ0.004024155
1 Cere Network(CERE)/CHF
Fr0.0008772
1 Cere Network(CERE)/HKD
HK$0.00857463
1 Cere Network(CERE)/AMD
֏0.41914809
1 Cere Network(CERE)/MAD
.د.م0.009857535
1 Cere Network(CERE)/MXN
$0.020690955
1 Cere Network(CERE)/PLN
0.00399126
1 Cere Network(CERE)/RON
лв0.00473688
1 Cere Network(CERE)/SEK
kr0.010471575
1 Cere Network(CERE)/BGN
лв0.001831155
1 Cere Network(CERE)/HUF
Ft0.3701784
1 Cere Network(CERE)/CZK
0.02291685
1 Cere Network(CERE)/KWD
د.ك0.0003344325
1 Cere Network(CERE)/ILS
0.003695205
1 Cere Network(CERE)/NOK
kr0.011173335
1 Cere Network(CERE)/NZD
$0.00184212

Cere Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cere Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cere Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cere Network kohta

Kui palju on Cere Network (CERE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CERE hind USD on 0.0010965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CERE/USD hind?
Praegune hind CERE/USD on $ 0.0010965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cere Network turukapitalisatsioon?
CERE turukapitalisatsioon on $ 7.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CERE ringlev varu?
CERE ringlev varu on 6.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CERE (ATH) hind?
CERE saavutab ATH hinna summas 0.48141058659287334 USD.
Mis oli kõigi aegade CERE madalaim (ATL) hind?
CERE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CERE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CERE kauplemismaht on $ 60.59K USD.
Kas CERE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CERE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CERE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

