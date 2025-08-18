Rohkem infot CARV

CARV Hinnainfo

CARV Valge raamat

CARV Ametlik veebisait

CARV Tokenoomika

CARV Hinnaprognoos

CARV Ajalugu

CARV – ostujuhend

CARV-usaldusraha valuutakonverter

CARV Hetketurg

CARV USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CARV logo

CARV hind(CARV)

1 CARV/USD reaalajas hind:

$0.3191
$0.3191$0.3191
-1.48%1D
USD
CARV (CARV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:33 (UTC+8)

CARV (CARV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3165
$ 0.3165$ 0.3165
24 h madal
$ 0.3281
$ 0.3281$ 0.3281
24 h kõrge

$ 0.3165
$ 0.3165$ 0.3165

$ 0.3281
$ 0.3281$ 0.3281

$ 1.3970622423614902
$ 1.3970622423614902$ 1.3970622423614902

$ 0.21776804352245696
$ 0.21776804352245696$ 0.21776804352245696

-0.81%

-1.48%

-1.43%

-1.43%

CARV (CARV) reaalajas hind on $ 0.3191. Viimase 24 tunni jooksul CARV kaubeldud madalaim $ 0.3165 ja kõrgeim $ 0.3281 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3970622423614902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.21776804352245696.

Lüliajalise tootluse osas on CARV muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel -1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CARV (CARV) – turuteave

No.389

$ 94.02M
$ 94.02M$ 94.02M

$ 56.66K
$ 56.66K$ 56.66K

$ 319.10M
$ 319.10M$ 319.10M

294.64M
294.64M 294.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

CARV praegune turukapitalisatsioon on $ 94.02M $ 56.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CARV ringlev varu on 294.64M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CARV (CARV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CARV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004794-1.48%
30 päeva$ +0.033+11.53%
60 päeva$ +0.056+21.28%
90 päeva$ -0.0421-11.66%
CARV Hinnamuutus täna

Täna registreeris CARV muutuse $ -0.004794 (-1.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CARV 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.033 (+11.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CARV 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CARV $ +0.056 (+21.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CARV 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0421 (-11.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CARV (CARV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CARV hinnaajaloo lehte.

Mis on CARV (CARV)

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

CARV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CARV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CARV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CARV kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CARV ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CARV hinna ennustus (USD)

Kui palju on CARV (CARV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CARV (CARV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CARV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CARV hinna ennustust kohe!

CARV (CARV) tokenoomika

CARV (CARV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CARV (CARV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CARV osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CARV osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CARV kohalike valuutade suhtes

1 CARV(CARV)/VND
8,397.1165
1 CARV(CARV)/AUD
A$0.488223
1 CARV(CARV)/GBP
0.232943
1 CARV(CARV)/EUR
0.271235
1 CARV(CARV)/USD
$0.3191
1 CARV(CARV)/MYR
RM1.343411
1 CARV(CARV)/TRY
13.016089
1 CARV(CARV)/JPY
¥46.9077
1 CARV(CARV)/ARS
ARS$413.875891
1 CARV(CARV)/RUB
25.451416
1 CARV(CARV)/INR
27.924441
1 CARV(CARV)/IDR
Rp5,146.773473
1 CARV(CARV)/KRW
443.191608
1 CARV(CARV)/PHP
18.045105
1 CARV(CARV)/EGP
￡E.15.406148
1 CARV(CARV)/BRL
R$1.72314
1 CARV(CARV)/CAD
C$0.440358
1 CARV(CARV)/BDT
38.751504
1 CARV(CARV)/NGN
489.416434
1 CARV(CARV)/UAH
13.150111
1 CARV(CARV)/VES
Bs43.0785
1 CARV(CARV)/CLP
$307.6124
1 CARV(CARV)/PKR
Rs90.394648
1 CARV(CARV)/KZT
172.763931
1 CARV(CARV)/THB
฿10.33884
1 CARV(CARV)/TWD
NT$9.582573
1 CARV(CARV)/AED
د.إ1.171097
1 CARV(CARV)/CHF
Fr0.25528
1 CARV(CARV)/HKD
HK$2.495362
1 CARV(CARV)/AMD
֏121.979166
1 CARV(CARV)/MAD
.د.م2.868709
1 CARV(CARV)/MXN
$5.976743
1 CARV(CARV)/PLN
1.161524
1 CARV(CARV)/RON
лв1.378512
1 CARV(CARV)/SEK
kr3.044214
1 CARV(CARV)/BGN
лв0.532897
1 CARV(CARV)/HUF
Ft107.839845
1 CARV(CARV)/CZK
6.681954
1 CARV(CARV)/KWD
د.ك0.0973255
1 CARV(CARV)/ILS
1.075367
1 CARV(CARV)/NOK
kr3.245247
1 CARV(CARV)/NZD
$0.536088

CARV ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CARV võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CARV ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CARV kohta

Kui palju on CARV (CARV) tänapäeval väärt?
Reaalajas CARV hind USD on 0.3191 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CARV/USD hind?
Praegune hind CARV/USD on $ 0.3191. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CARV turukapitalisatsioon?
CARV turukapitalisatsioon on $ 94.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CARV ringlev varu?
CARV ringlev varu on 294.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CARV (ATH) hind?
CARV saavutab ATH hinna summas 1.3970622423614902 USD.
Mis oli kõigi aegade CARV madalaim (ATL) hind?
CARV nägi ATL hinda summas 0.21776804352245696 USD.
Milline on CARV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CARV kauplemismaht on $ 56.66K USD.
Kas CARV sel aastal kõrgemale ka suundub?
CARV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CARV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:33 (UTC+8)

CARV (CARV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CARV/USD kalkulaator

Summa

CARV
CARV
USD
USD

1 CARV = 0.3191 USD

Kauplemine: CARV

CARVUSDT
$0.3191
$0.3191$0.3191
-1.45%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu