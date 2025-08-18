CARV (CARV) reaalajas hind on $ 0.3191. Viimase 24 tunni jooksul CARV kaubeldud madalaim $ 0.3165 ja kõrgeim $ 0.3281 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3970622423614902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.21776804352245696.
Lüliajalise tootluse osas on CARV muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel -1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CARV (CARV) – turuteave
CARV praegune turukapitalisatsioon on $ 94.02M$ 56.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CARV ringlev varu on 294.64M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CARV (CARV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CARV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004794
-1.48%
30 päeva
$ +0.033
+11.53%
60 päeva
$ +0.056
+21.28%
90 päeva
$ -0.0421
-11.66%
CARV Hinnamuutus täna
Täna registreeris CARV muutuse $ -0.004794 (-1.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CARV 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.033 (+11.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CARV 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CARV $ +0.056 (+21.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CARV 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0421 (-11.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CARV (CARV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.
CARV hinna ennustus (USD)
CARV (CARV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
