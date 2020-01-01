CARV (CARV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CARV (CARV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CARV (CARV) teave CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Ametlik veebisait: https://carv.io Valge raamat: https://docs.carv.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Ostke CARV kohe!

CARV (CARV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CARV (CARV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 294.64M $ 294.64M $ 294.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 332.30M $ 332.30M $ 332.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Kõigi aegade madalaim: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Praegune hind: $ 0.3323 $ 0.3323 $ 0.3323 Lisateave CARV (CARV) hinna kohta

CARV (CARV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CARV (CARV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CARV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CARV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CARV tokeni tokenoomikat, avastage CARV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CARV Kas olete huvitatud CARV (CARV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CARV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CARV MEXC-ist osta!

CARV (CARV) hinna ajalugu CARV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CARV hinna ajalugu kohe!

CARV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CARV võiks suunduda? Meie CARV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CARV tokeni hinna ennustust kohe!

