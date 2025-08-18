swarm (BZZ) reaalajas hind on $ 0.1404. Viimase 24 tunni jooksul BZZ kaubeldud madalaim $ 0.1397 ja kõrgeim $ 0.141 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.64320391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12197999757777185.
Lüliajalise tootluse osas on BZZ muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel +1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
swarm (BZZ) – turuteave
$ 7.39M
$ 55.13K
$ 8.87M
52.60M
63,149,437
63,149,437
83.29%
2021-06-21 00:00:00
ETH
swarm praegune turukapitalisatsioon on $ 7.39M$ 55.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BZZ ringlev varu on 52.60M, mille koguvaru on 63149437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.87M.
swarm (BZZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse swarm tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000294
+0.21%
30 päeva
$ -0.0418
-22.95%
60 päeva
$ +0.0009
+0.64%
90 päeva
$ -0.0516
-26.88%
swarm Hinnamuutus täna
Täna registreeris BZZ muutuse $ +0.000294 (+0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
swarm 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0418 (-22.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
swarm 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BZZ $ +0.0009 (+0.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
swarm 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0516 (-26.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada swarm (BZZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.
swarm on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie swarm investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BZZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse swarm kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie swarm ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
swarm hinna ennustus (USD)
Kui palju on swarm (BZZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie swarm (BZZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida swarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
swarm (BZZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
swarm (BZZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas swarm osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust swarm osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.