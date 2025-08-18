Rohkem infot BZZ

BZZ Hinnainfo

BZZ Valge raamat

BZZ Ametlik veebisait

BZZ Tokenoomika

BZZ Hinnaprognoos

BZZ Ajalugu

BZZ – ostujuhend

BZZ-usaldusraha valuutakonverter

BZZ Hetketurg

BZZ USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

swarm logo

swarm hind(BZZ)

1 BZZ/USD reaalajas hind:

$0.1405
$0.1405$0.1405
+0.21%1D
USD
swarm (BZZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:12:58 (UTC+8)

swarm (BZZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1397
$ 0.1397$ 0.1397
24 h madal
$ 0.141
$ 0.141$ 0.141
24 h kõrge

$ 0.1397
$ 0.1397$ 0.1397

$ 0.141
$ 0.141$ 0.141

$ 59.64320391
$ 59.64320391$ 59.64320391

$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185$ 0.12197999757777185

+0.07%

+0.21%

+1.22%

+1.22%

swarm (BZZ) reaalajas hind on $ 0.1404. Viimase 24 tunni jooksul BZZ kaubeldud madalaim $ 0.1397 ja kõrgeim $ 0.141 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.64320391 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12197999757777185.

Lüliajalise tootluse osas on BZZ muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel +1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

swarm (BZZ) – turuteave

No.1088

$ 7.39M
$ 7.39M$ 7.39M

$ 55.13K
$ 55.13K$ 55.13K

$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M

52.60M
52.60M 52.60M

63,149,437
63,149,437 63,149,437

63,149,437
63,149,437 63,149,437

83.29%

2021-06-21 00:00:00

ETH

swarm praegune turukapitalisatsioon on $ 7.39M $ 55.13K 24 tunnise kauplemismahuga. BZZ ringlev varu on 52.60M, mille koguvaru on 63149437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.87M.

swarm (BZZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse swarm tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000294+0.21%
30 päeva$ -0.0418-22.95%
60 päeva$ +0.0009+0.64%
90 päeva$ -0.0516-26.88%
swarm Hinnamuutus täna

Täna registreeris BZZ muutuse $ +0.000294 (+0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

swarm 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0418 (-22.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

swarm 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BZZ $ +0.0009 (+0.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

swarm 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0516 (-26.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada swarm (BZZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe swarm hinnaajaloo lehte.

Mis on swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

swarm on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie swarm investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BZZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse swarm kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie swarm ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

swarm hinna ennustus (USD)

Kui palju on swarm (BZZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie swarm (BZZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida swarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake swarm hinna ennustust kohe!

swarm (BZZ) tokenoomika

swarm (BZZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

swarm (BZZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas swarm osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust swarm osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BZZ kohalike valuutade suhtes

1 swarm(BZZ)/VND
3,694.626
1 swarm(BZZ)/AUD
A$0.213408
1 swarm(BZZ)/GBP
0.102492
1 swarm(BZZ)/EUR
0.11934
1 swarm(BZZ)/USD
$0.1404
1 swarm(BZZ)/MYR
RM0.591084
1 swarm(BZZ)/TRY
5.726916
1 swarm(BZZ)/JPY
¥20.6388
1 swarm(BZZ)/ARS
ARS$182.100204
1 swarm(BZZ)/RUB
11.191284
1 swarm(BZZ)/INR
12.286404
1 swarm(BZZ)/IDR
Rp2,264.515812
1 swarm(BZZ)/KRW
194.998752
1 swarm(BZZ)/PHP
7.93962
1 swarm(BZZ)/EGP
￡E.6.775704
1 swarm(BZZ)/BRL
R$0.75816
1 swarm(BZZ)/CAD
C$0.193752
1 swarm(BZZ)/BDT
17.050176
1 swarm(BZZ)/NGN
215.337096
1 swarm(BZZ)/UAH
5.785884
1 swarm(BZZ)/VES
Bs18.954
1 swarm(BZZ)/CLP
$135.3456
1 swarm(BZZ)/PKR
Rs39.772512
1 swarm(BZZ)/KZT
76.013964
1 swarm(BZZ)/THB
฿4.53492
1 swarm(BZZ)/TWD
NT$4.216212
1 swarm(BZZ)/AED
د.إ0.515268
1 swarm(BZZ)/CHF
Fr0.11232
1 swarm(BZZ)/HKD
HK$1.097928
1 swarm(BZZ)/AMD
֏53.669304
1 swarm(BZZ)/MAD
.د.م1.262196
1 swarm(BZZ)/MXN
$2.649348
1 swarm(BZZ)/PLN
0.511056
1 swarm(BZZ)/RON
лв0.606528
1 swarm(BZZ)/SEK
kr1.34082
1 swarm(BZZ)/BGN
лв0.234468
1 swarm(BZZ)/HUF
Ft47.39904
1 swarm(BZZ)/CZK
2.93436
1 swarm(BZZ)/KWD
د.ك0.042822
1 swarm(BZZ)/ILS
0.473148
1 swarm(BZZ)/NOK
kr1.430676
1 swarm(BZZ)/NZD
$0.235872

swarm ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest swarm võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse swarm ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse swarm kohta

Kui palju on swarm (BZZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BZZ hind USD on 0.1404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BZZ/USD hind?
Praegune hind BZZ/USD on $ 0.1404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on swarm turukapitalisatsioon?
BZZ turukapitalisatsioon on $ 7.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BZZ ringlev varu?
BZZ ringlev varu on 52.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZZ (ATH) hind?
BZZ saavutab ATH hinna summas 59.64320391 USD.
Mis oli kõigi aegade BZZ madalaim (ATL) hind?
BZZ nägi ATL hinda summas 0.12197999757777185 USD.
Milline on BZZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BZZ kauplemismaht on $ 55.13K USD.
Kas BZZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BZZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:12:58 (UTC+8)

swarm (BZZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BZZ/USD kalkulaator

Summa

BZZ
BZZ
USD
USD

1 BZZ = 0.1404 USD

Kauplemine: BZZ

BZZUSDT
$0.1405
$0.1405$0.1405
+0.14%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu