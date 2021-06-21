swarm (BZZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi swarm (BZZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

swarm (BZZ) teave Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://www.ethswarm.org/ Valge raamat: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Ostke BZZ kohe!

swarm (BZZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage swarm (BZZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Koguvaru: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Ringlev varu: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 28 $ 28 $ 28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Praegune hind: $ 0.1405 $ 0.1405 $ 0.1405 Lisateave swarm (BZZ) hinna kohta

swarm (BZZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud swarm (BZZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BZZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BZZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BZZ tokeni tokenoomikat, avastage BZZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BZZ Kas olete huvitatud swarm (BZZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BZZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BZZ MEXC-ist osta!

swarm (BZZ) hinna ajalugu BZZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BZZ hinna ajalugu kohe!

BZZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BZZ võiks suunduda? Meie BZZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BZZ tokeni hinna ennustust kohe!

