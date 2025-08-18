Mis on Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bazaars kohta Kui palju on Bazaars (BZR) tänapäeval väärt? Reaalajas BZR hind USD on 53.742 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BZR/USD hind? $ 53.742 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BZR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bazaars turukapitalisatsioon? BZR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BZR ringlev varu? BZR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZR (ATH) hind? BZR saavutab ATH hinna summas 59.32241864458968 USD . Mis oli kõigi aegade BZR madalaim (ATL) hind? BZR nägi ATL hinda summas 0.4699371577628876 USD . Milline on BZR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BZR kauplemismaht on $ 259.88K USD . Kas BZR sel aastal kõrgemale ka suundub? BZR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZR hinna ennustust

