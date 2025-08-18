Rohkem infot BZR

Bazaars logo

Bazaars hind(BZR)

1 BZR/USD reaalajas hind:

$53.779
-1.76%1D
USD
Bazaars (BZR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:30:10 (UTC+8)

Bazaars (BZR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 52.504
24 h madal
$ 54.885
24 h kõrge

$ 52.504
$ 54.885
$ 59.32241864458968
$ 0.4699371577628876
-0.71%

-1.76%

-2.69%

-2.69%

Bazaars (BZR) reaalajas hind on $ 53.742. Viimase 24 tunni jooksul BZR kaubeldud madalaim $ 52.504 ja kõrgeim $ 54.885 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.32241864458968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4699371577628876.

Lüliajalise tootluse osas on BZR muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bazaars (BZR) – turuteave

No.3526

$ 0.00
$ 259.88K
$ 29.86B
0.00
555,555,555.5555556
555,555,555
0.00%

ETH

Bazaars praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 259.88K 24 tunnise kauplemismahuga. BZR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 555555555. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.86B.

Bazaars (BZR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bazaars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.96347-1.76%
30 päeva$ +5.078+10.43%
60 päeva$ +23.712+78.96%
90 päeva$ +23.366+76.92%
Bazaars Hinnamuutus täna

Täna registreeris BZR muutuse $ -0.96347 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bazaars 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +5.078 (+10.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bazaars 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BZR $ +23.712 (+78.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bazaars 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +23.366 (+76.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bazaars (BZR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bazaars hinnaajaloo lehte.

Mis on Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bazaars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BZR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bazaars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bazaars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bazaars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bazaars (BZR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bazaars (BZR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bazaars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bazaars hinna ennustust kohe!

Bazaars (BZR) tokenoomika

Bazaars (BZR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bazaars (BZR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bazaars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bazaars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BZR kohalike valuutade suhtes

1 Bazaars(BZR)/VND
1,414,220.73
1 Bazaars(BZR)/AUD
A$82.22526
1 Bazaars(BZR)/GBP
39.23166
1 Bazaars(BZR)/EUR
45.6807
1 Bazaars(BZR)/USD
$53.742
1 Bazaars(BZR)/MYR
RM226.25382
1 Bazaars(BZR)/TRY
2,192.13618
1 Bazaars(BZR)/JPY
¥7,900.074
1 Bazaars(BZR)/ARS
ARS$69,703.91142
1 Bazaars(BZR)/RUB
4,286.46192
1 Bazaars(BZR)/INR
4,702.96242
1 Bazaars(BZR)/IDR
Rp866,806.33026
1 Bazaars(BZR)/KRW
74,641.18896
1 Bazaars(BZR)/PHP
3,039.1101
1 Bazaars(BZR)/EGP
￡E.2,595.20118
1 Bazaars(BZR)/BRL
R$290.2068
1 Bazaars(BZR)/CAD
C$74.16396
1 Bazaars(BZR)/BDT
6,526.42848
1 Bazaars(BZR)/NGN
82,426.25508
1 Bazaars(BZR)/UAH
2,214.70782
1 Bazaars(BZR)/VES
Bs7,255.17
1 Bazaars(BZR)/CLP
$51,807.288
1 Bazaars(BZR)/PKR
Rs15,224.03376
1 Bazaars(BZR)/KZT
29,096.45622
1 Bazaars(BZR)/THB
฿1,741.77822
1 Bazaars(BZR)/TWD
NT$1,613.87226
1 Bazaars(BZR)/AED
د.إ197.23314
1 Bazaars(BZR)/CHF
Fr42.9936
1 Bazaars(BZR)/HKD
HK$420.26244
1 Bazaars(BZR)/AMD
֏20,543.41692
1 Bazaars(BZR)/MAD
.د.م483.14058
1 Bazaars(BZR)/MXN
$1,006.58766
1 Bazaars(BZR)/PLN
195.62088
1 Bazaars(BZR)/RON
лв232.16544
1 Bazaars(BZR)/SEK
kr512.69868
1 Bazaars(BZR)/BGN
лв89.74914
1 Bazaars(BZR)/HUF
Ft18,162.1089
1 Bazaars(BZR)/CZK
1,125.35748
1 Bazaars(BZR)/KWD
د.ك16.39131
1 Bazaars(BZR)/ILS
181.11054
1 Bazaars(BZR)/NOK
kr546.55614
1 Bazaars(BZR)/NZD
$90.28656

Bazaars ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bazaars võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bazaars ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bazaars kohta

Kui palju on Bazaars (BZR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BZR hind USD on 53.742 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BZR/USD hind?
Praegune hind BZR/USD on $ 53.742. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bazaars turukapitalisatsioon?
BZR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BZR ringlev varu?
BZR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZR (ATH) hind?
BZR saavutab ATH hinna summas 59.32241864458968 USD.
Mis oli kõigi aegade BZR madalaim (ATL) hind?
BZR nägi ATL hinda summas 0.4699371577628876 USD.
Milline on BZR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BZR kauplemismaht on $ 259.88K USD.
Kas BZR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BZR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZR hinna ennustust.
2025-08-18 03:30:10 (UTC+8)

Bazaars (BZR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BZR/USD kalkulaator

Summa

BZR
BZR
USD
USD

1 BZR = 53.742 USD

Kauplemine: BZR

BZRUSDT
$53.779
-1.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu