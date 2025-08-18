Bazaars (BZR) reaalajas hind on $ 53.742. Viimase 24 tunni jooksul BZR kaubeldud madalaim $ 52.504 ja kõrgeim $ 54.885 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.32241864458968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4699371577628876.
Lüliajalise tootluse osas on BZR muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bazaars (BZR) – turuteave
No.3526
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 259.88K
$ 259.88K$ 259.88K
$ 29.86B
$ 29.86B$ 29.86B
0.00
0.00 0.00
555,555,555.5555556
555,555,555.5555556 555,555,555.5555556
555,555,555
555,555,555 555,555,555
0.00%
ETH
Bazaars praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 259.88K 24 tunnise kauplemismahuga. BZR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 555555555. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.86B.
Bazaars (BZR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bazaars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.96347
-1.76%
30 päeva
$ +5.078
+10.43%
60 päeva
$ +23.712
+78.96%
90 päeva
$ +23.366
+76.92%
Bazaars Hinnamuutus täna
Täna registreeris BZR muutuse $ -0.96347 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bazaars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +5.078 (+10.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bazaars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BZR $ +23.712 (+78.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bazaars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +23.366 (+76.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bazaars (BZR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.
Bazaars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bazaars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BZR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bazaars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bazaars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bazaars hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bazaars (BZR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bazaars (BZR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bazaars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bazaars (BZR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bazaars (BZR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bazaars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bazaars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.