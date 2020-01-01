Bazaars (BZR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bazaars (BZR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bazaars (BZR) teave Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Ametlik veebisait: https://bazaars.io/ Valge raamat: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f Ostke BZR kohe!

Bazaars (BZR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bazaars (BZR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 555.56M $ 555.56M $ 555.56M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.74B $ 27.74B $ 27.74B Kõigi aegade kõrgeim: $ 59.437 $ 59.437 $ 59.437 Kõigi aegade madalaim: $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 Praegune hind: $ 49.926 $ 49.926 $ 49.926 Lisateave Bazaars (BZR) hinna kohta

Bazaars (BZR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bazaars (BZR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BZR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BZR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BZR tokeni tokenoomikat, avastage BZR tokeni reaalajas hinda!

Bazaars (BZR) hinna ajalugu BZR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BZR hinna ajalugu kohe!

BZR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BZR võiks suunduda? Meie BZR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BZR tokeni hinna ennustust kohe!

