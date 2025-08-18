Minto (BTCMT) reaalajas hind on $ 0.8035. Viimase 24 tunni jooksul BTCMT kaubeldud madalaim $ 0.7995 ja kõrgeim $ 0.8281 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.413487273529206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.37291646979689735.
Lüliajalise tootluse osas on BTCMT muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +9.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Minto (BTCMT) – turuteave
Minto praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 82.73K 24 tunnise kauplemismahuga. BTCMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 14400000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Minto (BTCMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Minto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007625
-0.94%
30 päeva
$ +0.0454
+5.98%
60 päeva
$ +0.01
+1.26%
90 päeva
$ +0.0487
+6.45%
Minto Hinnamuutus täna
Täna registreeris BTCMT muutuse $ -0.007625 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Minto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0454 (+5.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Minto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTCMT $ +0.01 (+1.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Minto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0487 (+6.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Minto (BTCMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.
Minto hinna ennustus (USD)
Kui palju on Minto (BTCMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minto (BTCMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Minto (BTCMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
