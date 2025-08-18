Rohkem infot BTCMT

BTCMT Hinnainfo

BTCMT Valge raamat

BTCMT Ametlik veebisait

BTCMT Tokenoomika

BTCMT Hinnaprognoos

BTCMT Ajalugu

BTCMT – ostujuhend

BTCMT-usaldusraha valuutakonverter

BTCMT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Minto logo

Minto hind(BTCMT)

1 BTCMT/USD reaalajas hind:

$0.8035
$0.8035$0.8035
-0.94%1D
USD
Minto (BTCMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:41:31 (UTC+8)

Minto (BTCMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7995
$ 0.7995$ 0.7995
24 h madal
$ 0.8281
$ 0.8281$ 0.8281
24 h kõrge

$ 0.7995
$ 0.7995$ 0.7995

$ 0.8281
$ 0.8281$ 0.8281

$ 2.413487273529206
$ 2.413487273529206$ 2.413487273529206

$ 0.37291646979689735
$ 0.37291646979689735$ 0.37291646979689735

+0.28%

-0.94%

+9.64%

+9.64%

Minto (BTCMT) reaalajas hind on $ 0.8035. Viimase 24 tunni jooksul BTCMT kaubeldud madalaim $ 0.7995 ja kõrgeim $ 0.8281 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.413487273529206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.37291646979689735.

Lüliajalise tootluse osas on BTCMT muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel +9.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Minto (BTCMT) – turuteave

No.3941

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.73K
$ 82.73K$ 82.73K

$ 11.57M
$ 11.57M$ 11.57M

0.00
0.00 0.00

14,400,000
14,400,000 14,400,000

BSC

Minto praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 82.73K 24 tunnise kauplemismahuga. BTCMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 14400000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Minto (BTCMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Minto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007625-0.94%
30 päeva$ +0.0454+5.98%
60 päeva$ +0.01+1.26%
90 päeva$ +0.0487+6.45%
Minto Hinnamuutus täna

Täna registreeris BTCMT muutuse $ -0.007625 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Minto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0454 (+5.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Minto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTCMT $ +0.01 (+1.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Minto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0487 (+6.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Minto (BTCMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Minto hinnaajaloo lehte.

Mis on Minto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Minto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Minto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BTCMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Minto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Minto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Minto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minto (BTCMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minto (BTCMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minto hinna ennustust kohe!

Minto (BTCMT) tokenoomika

Minto (BTCMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTCMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Minto (BTCMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Minto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Minto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BTCMT kohalike valuutade suhtes

1 Minto(BTCMT)/VND
21,144.1025
1 Minto(BTCMT)/AUD
A$1.229355
1 Minto(BTCMT)/GBP
0.586555
1 Minto(BTCMT)/EUR
0.682975
1 Minto(BTCMT)/USD
$0.8035
1 Minto(BTCMT)/MYR
RM3.382735
1 Minto(BTCMT)/TRY
32.822975
1 Minto(BTCMT)/JPY
¥118.1145
1 Minto(BTCMT)/ARS
ARS$1,040.797655
1 Minto(BTCMT)/RUB
63.99074
1 Minto(BTCMT)/INR
70.314285
1 Minto(BTCMT)/IDR
Rp12,959.675605
1 Minto(BTCMT)/KRW
1,115.96508
1 Minto(BTCMT)/PHP
45.437925
1 Minto(BTCMT)/EGP
￡E.38.736735
1 Minto(BTCMT)/BRL
R$4.3389
1 Minto(BTCMT)/CAD
C$1.10883
1 Minto(BTCMT)/BDT
97.57704
1 Minto(BTCMT)/NGN
1,232.36009
1 Minto(BTCMT)/UAH
33.112235
1 Minto(BTCMT)/VES
Bs108.4725
1 Minto(BTCMT)/CLP
$774.574
1 Minto(BTCMT)/PKR
Rs227.61548
1 Minto(BTCMT)/KZT
435.022935
1 Minto(BTCMT)/THB
฿25.977155
1 Minto(BTCMT)/TWD
NT$24.129105
1 Minto(BTCMT)/AED
د.إ2.948845
1 Minto(BTCMT)/CHF
Fr0.6428
1 Minto(BTCMT)/HKD
HK$6.28337
1 Minto(BTCMT)/AMD
֏307.14591
1 Minto(BTCMT)/MAD
.د.م7.223465
1 Minto(BTCMT)/MXN
$15.04152
1 Minto(BTCMT)/PLN
2.916705
1 Minto(BTCMT)/RON
лв3.47112
1 Minto(BTCMT)/SEK
kr7.66539
1 Minto(BTCMT)/BGN
лв1.341845
1 Minto(BTCMT)/HUF
Ft271.08483
1 Minto(BTCMT)/CZK
16.785115
1 Minto(BTCMT)/KWD
د.ك0.2450675
1 Minto(BTCMT)/ILS
2.707795
1 Minto(BTCMT)/NOK
kr8.16356
1 Minto(BTCMT)/NZD
$1.34988

Minto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Minto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Minto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minto kohta

Kui palju on Minto (BTCMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTCMT hind USD on 0.8035 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTCMT/USD hind?
Praegune hind BTCMT/USD on $ 0.8035. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Minto turukapitalisatsioon?
BTCMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTCMT ringlev varu?
BTCMT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTCMT (ATH) hind?
BTCMT saavutab ATH hinna summas 2.413487273529206 USD.
Mis oli kõigi aegade BTCMT madalaim (ATL) hind?
BTCMT nägi ATL hinda summas 0.37291646979689735 USD.
Milline on BTCMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTCMT kauplemismaht on $ 82.73K USD.
Kas BTCMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTCMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTCMT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:41:31 (UTC+8)

Minto (BTCMT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BTCMT/USD kalkulaator

Summa

BTCMT
BTCMT
USD
USD

1 BTCMT = 0.8035 USD

Kauplemine: BTCMT

BTCMTUSDT
$0.8035
$0.8035$0.8035
-0.94%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu