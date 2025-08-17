Rohkem infot BNT

Bancor logo

Bancor hind(BNT)

1 BNT/USD reaalajas hind:

$0.819
$0.819$0.819
+4.63%1D
USD
Bancor (BNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:22 (UTC+8)

Bancor (BNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.771
$ 0.771$ 0.771
24 h madal
$ 0.8189
$ 0.8189$ 0.8189
24 h kõrge

$ 0.771
$ 0.771$ 0.771

$ 0.8189
$ 0.8189$ 0.8189

$ 23.731000900268555
$ 23.731000900268555$ 23.731000900268555

$ 0.117415463258
$ 0.117415463258$ 0.117415463258

+0.68%

+4.63%

+1.09%

+1.09%

Bancor (BNT) reaalajas hind on $ 0.8185. Viimase 24 tunni jooksul BNT kaubeldud madalaim $ 0.771 ja kõrgeim $ 0.8189 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNT kõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.731000900268555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.117415463258.

Lüliajalise tootluse osas on BNT muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +4.63% 24 tunni vältel +1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bancor (BNT) – turuteave

No.404

$ 94.28M
$ 94.28M$ 94.28M

$ 141.95K
$ 141.95K$ 141.95K

$ 94.28M
$ 94.28M$ 94.28M

115.19M
115.19M 115.19M

115,188,101.74069732
115,188,101.74069732 115,188,101.74069732

ETH

Bancor praegune turukapitalisatsioon on $ 94.28M $ 141.95K 24 tunnise kauplemismahuga. BNT ringlev varu on 115.19M, mille koguvaru on 115188101.74069732. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bancor (BNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bancor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.036242+4.63%
30 päeva$ +0.0423+5.44%
60 päeva$ +0.2206+36.89%
90 päeva$ +0.1056+14.81%
Bancor Hinnamuutus täna

Täna registreeris BNT muutuse $ +0.036242 (+4.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bancor 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0423 (+5.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bancor 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNT $ +0.2206 (+36.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bancor 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1056 (+14.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bancor (BNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bancor hinnaajaloo lehte.

Mis on Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Bancor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bancor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bancor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bancor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bancor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bancor (BNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bancor (BNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bancor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bancor hinna ennustust kohe!

Bancor (BNT) tokenoomika

Bancor (BNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bancor (BNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bancor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bancor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BNT kohalike valuutade suhtes

1 Bancor(BNT)/VND
21,538.8275
1 Bancor(BNT)/AUD
A$1.24412
1 Bancor(BNT)/GBP
0.597505
1 Bancor(BNT)/EUR
0.695725
1 Bancor(BNT)/USD
$0.8185
1 Bancor(BNT)/MYR
RM3.445885
1 Bancor(BNT)/TRY
33.386615
1 Bancor(BNT)/JPY
¥120.3195
1 Bancor(BNT)/ARS
ARS$1,061.602685
1 Bancor(BNT)/RUB
65.242635
1 Bancor(BNT)/INR
71.626935
1 Bancor(BNT)/IDR
Rp13,201.611055
1 Bancor(BNT)/KRW
1,136.79828
1 Bancor(BNT)/PHP
46.286175
1 Bancor(BNT)/EGP
￡E.39.50081
1 Bancor(BNT)/BRL
R$4.4199
1 Bancor(BNT)/CAD
C$1.12953
1 Bancor(BNT)/BDT
99.39864
1 Bancor(BNT)/NGN
1,255.36619
1 Bancor(BNT)/UAH
33.730385
1 Bancor(BNT)/VES
Bs110.4975
1 Bancor(BNT)/CLP
$789.034
1 Bancor(BNT)/PKR
Rs231.86468
1 Bancor(BNT)/KZT
443.144085
1 Bancor(BNT)/THB
฿26.43755
1 Bancor(BNT)/TWD
NT$24.579555
1 Bancor(BNT)/AED
د.إ3.003895
1 Bancor(BNT)/CHF
Fr0.6548
1 Bancor(BNT)/HKD
HK$6.40067
1 Bancor(BNT)/AMD
֏312.87981
1 Bancor(BNT)/MAD
.د.م7.358315
1 Bancor(BNT)/MXN
$15.445095
1 Bancor(BNT)/PLN
2.97934
1 Bancor(BNT)/RON
лв3.53592
1 Bancor(BNT)/SEK
kr7.816675
1 Bancor(BNT)/BGN
лв1.366895
1 Bancor(BNT)/HUF
Ft276.3256
1 Bancor(BNT)/CZK
17.10665
1 Bancor(BNT)/KWD
د.ك0.2496425
1 Bancor(BNT)/ILS
2.758345
1 Bancor(BNT)/NOK
kr8.340515
1 Bancor(BNT)/NZD
$1.37508

Bancor ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bancor võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bancor ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bancor kohta

Kui palju on Bancor (BNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNT hind USD on 0.8185 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNT/USD hind?
Praegune hind BNT/USD on $ 0.8185. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bancor turukapitalisatsioon?
BNT turukapitalisatsioon on $ 94.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNT ringlev varu?
BNT ringlev varu on 115.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNT (ATH) hind?
BNT saavutab ATH hinna summas 23.731000900268555 USD.
Mis oli kõigi aegade BNT madalaim (ATL) hind?
BNT nägi ATL hinda summas 0.117415463258 USD.
Milline on BNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNT kauplemismaht on $ 141.95K USD.
Kas BNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNT hinna ennustust.
Bancor (BNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BNT/USD kalkulaator

Summa

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0.8185 USD

Kauplemine: BNT

BNTUSDT
$0.819
$0.819$0.819
+4.61%

