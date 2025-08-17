Bancor (BNT) reaalajas hind on $ 0.8185. Viimase 24 tunni jooksul BNT kaubeldud madalaim $ 0.771 ja kõrgeim $ 0.8189 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.731000900268555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.117415463258.
Lüliajalise tootluse osas on BNT muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +4.63% 24 tunni vältel +1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bancor (BNT) – turuteave
Bancor praegune turukapitalisatsioon on $ 94.28M$ 141.95K 24 tunnise kauplemismahuga. BNT ringlev varu on 115.19M, mille koguvaru on 115188101.74069732. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bancor (BNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bancor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.036242
+4.63%
30 päeva
$ +0.0423
+5.44%
60 päeva
$ +0.2206
+36.89%
90 päeva
$ +0.1056
+14.81%
Bancor Hinnamuutus täna
Täna registreeris BNT muutuse $ +0.036242 (+4.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bancor 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0423 (+5.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bancor 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNT $ +0.2206 (+36.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bancor 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1056 (+14.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bancor (BNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.
Bancor hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bancor (BNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bancor (BNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bancor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bancor (BNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.