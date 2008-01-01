Bancor (BNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bancor (BNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bancor (BNT) teave Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Ametlik veebisait: https://www.carbondefi.xyz/ Valge raamat: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Ostke BNT kohe!

Bancor (BNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bancor (BNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.37M $ 87.37M $ 87.37M Koguvaru: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M Ringlev varu: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.37M $ 87.37M $ 87.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 Kõigi aegade madalaim: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Praegune hind: $ 0.7585 $ 0.7585 $ 0.7585 Lisateave Bancor (BNT) hinna kohta

Bancor (BNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bancor (BNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNT tokeni tokenoomikat, avastage BNT tokeni reaalajas hinda!

