Banana (BANANAS31) reaalajas hind on $ 0.0069832. Viimase 24 tunni jooksul BANANAS31 kaubeldud madalaim $ 0.006817 ja kõrgeim $ 0.007123 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANANAS31kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05919351623644855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000318457851005224.
Lüliajalise tootluse osas on BANANAS31 muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Banana (BANANAS31) – turuteave
$ 69.83M
$ 69.83M
$ 105.88K
$ 105.88K
$ 69.83M
$ 69.83M
10.00B
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
BSC
Banana praegune turukapitalisatsioon on $ 69.83M$ 105.88K 24 tunnise kauplemismahuga. BANANAS31 ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.83M.
Banana (BANANAS31) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Banana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002031
-0.29%
30 päeva
$ -0.0001348
-1.90%
60 päeva
$ +0.0013922
+24.90%
90 päeva
$ +0.0011282
+19.26%
Banana Hinnamuutus täna
Täna registreeris BANANAS31 muutuse $ -0.00002031 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Banana 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001348 (-1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Banana 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BANANAS31 $ +0.0013922 (+24.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Banana 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0011282 (+19.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Banana (BANANAS31) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.
Banana hinna ennustus (USD)
Kui palju on Banana (BANANAS31) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Banana (BANANAS31) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Banana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Banana (BANANAS31) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANANAS31 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Banana (BANANAS31) ostujuhend
