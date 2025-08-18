Rohkem infot BANANAS31

Banana logo

Banana hind(BANANAS31)

1 BANANAS31/USD reaalajas hind:

$0.0069832
-0.29%1D
USD
Banana (BANANAS31) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:07:43 (UTC+8)

Banana (BANANAS31) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006817
24 h madal
$ 0.007123
24 h kõrge

$ 0.006817
$ 0.007123
$ 0.05919351623644855
$ 0.000318457851005224
-0.74%

-0.29%

+1.64%

+1.64%

Banana (BANANAS31) reaalajas hind on $ 0.0069832. Viimase 24 tunni jooksul BANANAS31 kaubeldud madalaim $ 0.006817 ja kõrgeim $ 0.007123 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANANAS31kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05919351623644855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000318457851005224.

Lüliajalise tootluse osas on BANANAS31 muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Banana (BANANAS31) – turuteave

No.476

$ 69.83M
$ 105.88K
$ 69.83M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

BSC

Banana praegune turukapitalisatsioon on $ 69.83M $ 105.88K 24 tunnise kauplemismahuga. BANANAS31 ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.83M.

Banana (BANANAS31) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Banana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002031-0.29%
30 päeva$ -0.0001348-1.90%
60 päeva$ +0.0013922+24.90%
90 päeva$ +0.0011282+19.26%
Banana Hinnamuutus täna

Täna registreeris BANANAS31 muutuse $ -0.00002031 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Banana 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001348 (-1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Banana 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BANANAS31 $ +0.0013922 (+24.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Banana 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0011282 (+19.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Banana (BANANAS31) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Banana hinnaajaloo lehte.

Mis on Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Banana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BANANAS31 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Banana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Banana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Banana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Banana (BANANAS31) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Banana (BANANAS31) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Banana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Banana hinna ennustust kohe!

Banana (BANANAS31) tokenoomika

Banana (BANANAS31) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANANAS31 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Banana (BANANAS31) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Banana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Banana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BANANAS31 kohalike valuutade suhtes

Banana ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Banana võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Banana ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Banana kohta

Kui palju on Banana (BANANAS31) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANANAS31 hind USD on 0.0069832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANANAS31/USD hind?
Praegune hind BANANAS31/USD on $ 0.0069832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Banana turukapitalisatsioon?
BANANAS31 turukapitalisatsioon on $ 69.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANANAS31 ringlev varu?
BANANAS31 ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANANAS31 (ATH) hind?
BANANAS31 saavutab ATH hinna summas 0.05919351623644855 USD.
Mis oli kõigi aegade BANANAS31 madalaim (ATL) hind?
BANANAS31 nägi ATL hinda summas 0.000318457851005224 USD.
Milline on BANANAS31 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANANAS31 kauplemismaht on $ 105.88K USD.
Kas BANANAS31 sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANANAS31 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANANAS31 hinna ennustust.
2025-08-18 01:07:43 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

