Bifrost (BNC) reaalajas hind on $ 0.11248. Viimase 24 tunni jooksul BNC kaubeldud madalaim $ 0.10934 ja kõrgeim $ 0.11249 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.767289497189354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BNC muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +1.09% 24 tunni vältel +2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bifrost (BNC) – turuteave
$ 5.58M
$ 5.58M
$ 235.52K
$ 235.52K
$ 9.00M
$ 9.00M
49.65M
49.65M
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
62.06%
2021-10-21 00:00:00
BNC
Bifrost praegune turukapitalisatsioon on $ 5.58M$ 235.52K 24 tunnise kauplemismahuga. BNC ringlev varu on 49.65M, mille koguvaru on 80000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.00M.
Bifrost (BNC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bifrost tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0012128
+1.09%
30 päeva
$ -0.0186
-14.19%
60 päeva
$ -0.00982
-8.03%
90 päeva
$ -0.03199
-22.15%
Bifrost Hinnamuutus täna
Täna registreeris BNC muutuse $ +0.0012128 (+1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bifrost 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0186 (-14.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bifrost 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNC $ -0.00982 (-8.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bifrost 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03199 (-22.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bifrost (BNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
Bifrost hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bifrost (BNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bifrost (BNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bifrost nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bifrost (BNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bifrost (BNC) ostujuhend
