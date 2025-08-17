Rohkem infot BNC

Bifrost logo

Bifrost hind(BNC)

1 BNC/USD reaalajas hind:

$0.11248
$0.11248$0.11248
+1.09%1D
USD
Bifrost (BNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:57:15 (UTC+8)

Bifrost (BNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10934
$ 0.10934$ 0.10934
24 h madal
$ 0.11249
$ 0.11249$ 0.11249
24 h kõrge

$ 0.10934
$ 0.10934$ 0.10934

$ 0.11249
$ 0.11249$ 0.11249

$ 6.767289497189354
$ 6.767289497189354$ 6.767289497189354

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+1.09%

+2.01%

+2.01%

Bifrost (BNC) reaalajas hind on $ 0.11248. Viimase 24 tunni jooksul BNC kaubeldud madalaim $ 0.10934 ja kõrgeim $ 0.11249 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.767289497189354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BNC muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, +1.09% 24 tunni vältel +2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bifrost (BNC) – turuteave

No.1386

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

$ 235.52K
$ 235.52K$ 235.52K

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

49.65M
49.65M 49.65M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

62.06%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Bifrost praegune turukapitalisatsioon on $ 5.58M $ 235.52K 24 tunnise kauplemismahuga. BNC ringlev varu on 49.65M, mille koguvaru on 80000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.00M.

Bifrost (BNC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bifrost tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0012128+1.09%
30 päeva$ -0.0186-14.19%
60 päeva$ -0.00982-8.03%
90 päeva$ -0.03199-22.15%
Bifrost Hinnamuutus täna

Täna registreeris BNC muutuse $ +0.0012128 (+1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bifrost 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0186 (-14.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bifrost 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNC $ -0.00982 (-8.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bifrost 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03199 (-22.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bifrost (BNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bifrost hinnaajaloo lehte.

Mis on Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bifrost investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bifrost kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bifrost ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bifrost hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bifrost (BNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bifrost (BNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bifrost nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bifrost hinna ennustust kohe!

Bifrost (BNC) tokenoomika

Bifrost (BNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bifrost (BNC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bifrost osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bifrost osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BNC kohalike valuutade suhtes

1 Bifrost(BNC)/VND
2,959.9112
1 Bifrost(BNC)/AUD
A$0.1709696
1 Bifrost(BNC)/GBP
0.0821104
1 Bifrost(BNC)/EUR
0.095608
1 Bifrost(BNC)/USD
$0.11248
1 Bifrost(BNC)/MYR
RM0.4735408
1 Bifrost(BNC)/TRY
4.5880592
1 Bifrost(BNC)/JPY
¥16.53456
1 Bifrost(BNC)/ARS
ARS$145.8876848
1 Bifrost(BNC)/RUB
8.9657808
1 Bifrost(BNC)/INR
9.8431248
1 Bifrost(BNC)/IDR
Rp1,814.1932944
1 Bifrost(BNC)/KRW
156.2212224
1 Bifrost(BNC)/PHP
6.360744
1 Bifrost(BNC)/EGP
￡E.5.4282848
1 Bifrost(BNC)/BRL
R$0.607392
1 Bifrost(BNC)/CAD
C$0.1552224
1 Bifrost(BNC)/BDT
13.6595712
1 Bifrost(BNC)/NGN
172.5150752
1 Bifrost(BNC)/UAH
4.6353008
1 Bifrost(BNC)/VES
Bs15.1848
1 Bifrost(BNC)/CLP
$108.43072
1 Bifrost(BNC)/PKR
Rs31.8633344
1 Bifrost(BNC)/KZT
60.8977968
1 Bifrost(BNC)/THB
฿3.633104
1 Bifrost(BNC)/TWD
NT$3.3777744
1 Bifrost(BNC)/AED
د.إ0.4128016
1 Bifrost(BNC)/CHF
Fr0.089984
1 Bifrost(BNC)/HKD
HK$0.8795936
1 Bifrost(BNC)/AMD
֏42.9966048
1 Bifrost(BNC)/MAD
.د.م1.0111952
1 Bifrost(BNC)/MXN
$2.1224976
1 Bifrost(BNC)/PLN
0.4094272
1 Bifrost(BNC)/RON
лв0.4859136
1 Bifrost(BNC)/SEK
kr1.074184
1 Bifrost(BNC)/BGN
лв0.1878416
1 Bifrost(BNC)/HUF
Ft37.973248
1 Bifrost(BNC)/CZK
2.350832
1 Bifrost(BNC)/KWD
د.ك0.0343064
1 Bifrost(BNC)/ILS
0.3790576
1 Bifrost(BNC)/NOK
kr1.1461712
1 Bifrost(BNC)/NZD
$0.1889664

Bifrost ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bifrost võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bifrost ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bifrost kohta

Kui palju on Bifrost (BNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNC hind USD on 0.11248 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNC/USD hind?
Praegune hind BNC/USD on $ 0.11248. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bifrost turukapitalisatsioon?
BNC turukapitalisatsioon on $ 5.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNC ringlev varu?
BNC ringlev varu on 49.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNC (ATH) hind?
BNC saavutab ATH hinna summas 6.767289497189354 USD.
Mis oli kõigi aegade BNC madalaim (ATL) hind?
BNC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNC kauplemismaht on $ 235.52K USD.
Kas BNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNC hinna ennustust.
Bifrost (BNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

