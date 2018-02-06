Bluzelle (BLZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bluzelle (BLZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bluzelle (BLZ) teave Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps. Ametlik veebisait: https://bluzelle.com/ Valge raamat: https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 Ostke BLZ kohe!

Bluzelle (BLZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bluzelle (BLZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 470.50M $ 470.50M $ 470.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.11M $ 18.11M $ 18.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.66769 $ 0.66769 $ 0.66769 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 Praegune hind: $ 0.03621 $ 0.03621 $ 0.03621 Lisateave Bluzelle (BLZ) hinna kohta

Bluzelle (BLZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bluzelle (BLZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLZ tokeni tokenoomikat, avastage BLZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLZ Kas olete huvitatud Bluzelle (BLZ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLZ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Bluzelle (BLZ) hinna ajalugu BLZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BLZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLZ võiks suunduda? Meie BLZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

