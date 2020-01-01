Infinity Ground (AIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinity Ground (AIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinity Ground (AIN) teave Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Ametlik veebisait: https://www.infinityg.ai/ Valge raamat: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Ostke AIN kohe!

Infinity Ground (AIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinity Ground (AIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.89M $ 15.89M $ 15.89M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.76M $ 85.76M $ 85.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Praegune hind: $ 0.08576 $ 0.08576 $ 0.08576 Lisateave Infinity Ground (AIN) hinna kohta

Infinity Ground (AIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinity Ground (AIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIN tokeni tokenoomikat, avastage AIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIN Kas olete huvitatud Infinity Ground (AIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIN MEXC-ist osta!

Infinity Ground (AIN) hinna ajalugu AIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIN hinna ajalugu kohe!

AIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIN võiks suunduda? Meie AIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIN tokeni hinna ennustust kohe!

